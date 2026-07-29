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Mỹ cố gắng cứu vãn 'dự án thảm họa' tàu khu trục Zumwalt bằng vũ khí mới

Sao Đỏ
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Dự án chế tạo tàu khu trục USS Zumwalt cho Hải quân Mỹ đã đi vào lịch sử như một chương trình tốn kém và thảm họa nhất.

Mỹ cố gắng cứu vãn dự án tàu khu trục Zumwalt bằng vũ khí tiên tiến mới - Ảnh 1.

Theo một số phương tiện truyền thông, chi phí sản xuất một chiếc tàu khu trục như vậy đã vượt quá 7 tỷ USD. Nhà phát triển dự định trang bị cho nó 2 hệ thống pháo binh tiên tiến - pháo 155mm Advanced Gun System, bắn tên lửa dẫn đường LRLAP xa tới 180km.

Tuy nhiên, mọi thứ đã gặp trục trặc ngay từ đầu. Bên cạnh hàng loạt vấn đề kỹ thuật, chi phí cho mỗi phát bắn LRLAP lên tới 800.000 USD. Kết quả là chỉ có 3 tàu khu trục được chế tạo thay vì 32 chiếc theo kế hoạch, và toàn bộ chương trình trị giá hàng tỷ USD đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ đã quyết định cho các nhà phát triển của dự án thất bại một cơ hội cuối cùng, khi họ đề xuất trang bị cho tàu 2 module phóng tên lửa siêu thanh thay vì pháo, tổng số đạn dược sẽ là 12 tên lửa.

Theo kế hoạch, tàu khu trục hiện đại hóa dự kiến sẽ trở lại hoạt động sớm nhất vào tháng 9 năm nay, mặc dù vậy các vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Vướng mắc chính là thiếu bản thân các tên lửa siêu thanh, khi chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm.

Vấn đề thứ hai cũng không kém phần nghiêm trọng là sự cố trục trặc trong quá trình khởi động hệ thống động cơ đẩy lai điện - diesel công suất 78 megawatt, dẫn đến hỏng hóc một số hệ thống thiết bị. Kết quả là, chi phí nâng cấp các tàu khu trục còn lại đã tăng từ 1,8 tỷ USD lên 2 tỷ USD.

Mỹ cố gắng cứu vãn dự án tàu khu trục Zumwalt bằng vũ khí tiên tiến mới - Ảnh 2.

Tàu khu trục USS Zumwalt sẽ được tái sinh trong tương lai gần?

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Hóa ra Tập đoàn Lockheed Martin - nhà sản xuất tên lửa siêu thanh (hiện vẫn chưa tồn tại), chỉ có khả năng chế tạo 7 quả đạn loại này mỗi năm thay vì 12 tên lửa như đã hứa.

Chi phí trung bình cho mỗi tên lửa sẽ là 67 triệu USD. Đây là con số bị xem là phi lý. Nếu chương trình được khởi động lại, tàu khu trục USS Zumwalt có thể từ thất bại nổi tiếng nhất, trở thành nền tảng đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ được trang bị vũ khí siêu thanh.

Theo Techcult
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Tags

Bộ Tư lệnh Hải quân

tập đoàn Lockheed Martin

tàu khu trục

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