Mỹ chỉ trích Trung Quốc tự ý bỏ họp về an toàn quân sự

Mỹ và Trung Quốc gặp nhau định kỳ theo cơ chế này kể từ năm 1998 để trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường an toàn quân sự trên biển, trên không và giảm rủi ro va chạm giữa hai quân đội.

Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Trung Quốc (PLA) đồng ý tổ chức cuộc họp MMCA năm 2020 bằng hình thức trực tuyến vì tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã không xuất hiện mà Mỹ không rõ lý do vì sao.

“Việc Trung Quốc không xuất hiện ở MMCA là một ví dụ nữa cho thấy Trung Quốc không tôn trọng các thỏa thuận, và điều này nên được coi là sự nhắc nhở đến tất cả các quốc gia khi họ theo đuổi các thỏa thuận với Trung Quốc”, tướng Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, nói.

Mục đích của MMCA là đánh giá các vụ việc quân sự không an toàn xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc, đánh giá các quy tắc ứng xử giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm an toàn trên biển và trên không, và thảo luận những phương pháp hoạt động nhằm nâng cao an toàn hàng hải và hàng không theo luật quốc tế.

Tướng Davidson nói rằng Mỹ sẽ vẫn duy trì những cam kết đã đưa ra với MMCA.