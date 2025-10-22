Mỹ, châu Âu làm nhưng đều bỏ cuộc, Trung Quốc liên tục phá kỷ lục: Ra mắt tuabin gió 'khủng' nhất hành tinh, dài hơn 3 sân bóng đá, gió bão 260km//h vẫn hoạt động bình thường

Tuabin mới có công suất lên tới 50 megawatt (MW), sử dụng thiết kế hai đầu quay hình chữ V và được xây dựng dựa trên nền tảng OceanX, dòng tuabin hai rô-to công suất 16,6 MW từng ra mắt năm ngoái. Hệ thống mới sẽ tích hợp 2 động cơ 25 MW gắn trên một kết cấu chung, nâng tổng công suất gần gấp đôi bất kỳ thiết kế tuabin gió nổi nào hiện tại.

Tuabin gió do Mingyang Smart Energy phát triển, ra mắt năm 2024.

Theo Mingyang, đây sẽ là một bước tiến vượt bậc cả về quy mô và độ phức tạp kỹ thuật. Tuabin dự kiến được triển khai tại các vùng biển sâu, với cánh quạt dài 290 mét, vượt chiều dài của 3 sân bóng đá và vượt xa mọi thiết kế trước đó.

Zhang Qiying, Chủ tịch phụ trách kinh doanh quốc tế của Mingyang, khẳng định tại một hội nghị ngành tổ chức ở Bắc Kinh ngày 21/10 rằng công suất của tuabin mới gần gấp đôi thiết kế lớn nhất hiện có, vốn ở mức 20 MW. Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Zhang Chuanwei tiết lộ rằng việc tiếp thị sẽ bắt đầu ngay lập tức, với sản xuất hàng loạt vào năm 2026.

Đáng chú ý, Mingyang đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất xuống dưới 1.300 USD/kW, thấp hơn đáng kể so với mức 6.100 USD ở châu Âu và 3.000-4.300 USD tại Trung Quốc hiện nay.

“Các tuabin nổi sẽ được sản xuất tại Quảng Đông, với công suất ban đầu 50 tuabin/năm từ năm sau, có thể nâng lên 150 tuabin/năm trong giai đoạn hai,” Zhang Chuanwei cho biết thêm.

Tuabin mới này thừa hưởng khả năng vận hành trong điều kiện khắc nghiệt từ dòng OceanX, có thể tiếp tục sản xuất điện ngay cả trong bão cấp 5 với tốc độ gió lên tới 260 km/h. Thiết kế tháp hình chữ V và nền móng nổi hình chữ Y giúp đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao tại các vùng biển sâu hơn 100 mét. Thiết kế này cũng có khả năng chống chịu bão mạnh và cung cấp điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình.

Không chỉ mở rộng tại châu Á, Mingyang còn tuyên bố đầu tư 1,8 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất tuabin tại Scotland, nhằm phục vụ thị trường điện gió nổi của Anh và châu Âu.

Trong khi Trung Quốc tăng tốc phát triển công nghệ và chuỗi cung ứng điện gió, các nền kinh tế phát triển lại vật lộn với rào cản pháp lý và chi phí leo thang.

Tại Mỹ, ngành điện gió ngoài khơi gần như đóng băng sau các động thái siết chặt thời chính quyền Trump. Ở châu Âu, ngành công nghiệp điện gió phải đối mặt với giá thành cao và sự thờ ơ trong các cuộc đấu giá của chính phủ, bất chấp nỗ lực thúc đẩy năng lượng xanh của EU.

Mới đây, hãng sản xuất tuabin gió hàng đầu châu Âu Vestas (Đan Mạch) đã tuyên bố hoãn kế hoạch mở nhà máy sản xuất cánh tuabin tại Ba Lan, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2026, do nhu cầu điện gió ngoài khơi thấp hơn dự kiến.

Theo Interesting Engineering