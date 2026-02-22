Mỹ cảnh báo 5 loại thực phẩm "NÊN CẤM" để ở cánh cửa tủ lạnh, cái số 2 gây bất ngờ

Do cửa tủ được mở ra đóng vào thường xuyên, khu vực này có mức dao động nhiệt lớn nhất, vì vậy không phù hợp để bảo quản những thực phẩm dễ hỏng. Trang dinh dưỡng EatingWell đã tổng hợp 5 loại thực phẩm không nên để ở cánh cửa tủ lạnh, cùng những gợi ý thay thế phù hợp hơn.

Loại đầu tiên là sữa. Nhiều người đặt chai sữa lớn ở cửa tủ vì tiện lợi, nhưng đây lại là vị trí nhiệt độ kém ổn định, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm sữa nhanh hỏng hơn. Hiệp hội Sữa Mỹ khuyến nghị nên đặt sữa ở phía trong, sát mặt sau tủ lạnh, nơi nhiệt độ thấp và ổn định nhất.

Thứ hai là trứng. Một số tủ lạnh thiết kế sẵn khay đựng trứng ở cửa, nhưng Hiệp hội Trứng Mỹ cho biết trứng nên được bảo quản ở kệ bên trong tủ để duy trì nhiệt độ ổn định. Tốt nhất nên giữ trứng trong hộp giấy ban đầu để hạn chế mất nước và tránh hấp thụ mùi từ thực phẩm khác.

Thứ ba là thịt sống và gia cầm. Các loại thực phẩm này thường có nước dịch, nếu bao bì rách có thể làm nhiễm bẩn thực phẩm xung quanh. Cánh cửa tủ không chỉ có nhiệt độ thất thường mà còn dễ bị rung lắc khi đóng mở, làm tăng nguy cơ rò rỉ. Cách an toàn là đặt thịt ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh và bọc kín bằng màng thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy kín.

Thứ tư là rau củ và trái cây. Dù để ở cửa tủ giúp dễ lấy, nhưng rau quả nên được đặt trong ngăn chuyên dụng có điều chỉnh độ ẩm. Thông thường, trái cây phù hợp với môi trường độ ẩm thấp, còn rau xanh cần độ ẩm cao hơn để giữ tươi lâu.

Thứ năm là phô mai. Phô mai nên được bảo quản trong ngăn riêng dành cho phô mai, thường nằm ở tầng giữa hoặc gần đáy tủ. Ngăn này được thiết kế để dẫn thêm luồng khí lạnh, giữ nhiệt độ thấp nhưng không quá lạnh đến mức làm đông cứng, phù hợp với phô mai và các loại thịt nguội.

Vậy cánh cửa tủ lạnh nên dùng để chứa gì. Những thực phẩm có thời gian bảo quản dài và ít nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ như các loại gia vị gồm siro phong, tương cà, mayonnaise là lựa chọn phù hợp. Một số nhà sản xuất thậm chí còn khuyến nghị đặt các sản phẩm này ở cửa tủ. Nước sốt salad sau khi mở nắp cũng có thể để ở đây trong khoảng hai tháng, tùy theo hướng dẫn trên bao bì. Các loại nước uống như nước ngọt có gas hoặc nước trái cây, vốn có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trước khi mở, cũng thích hợp đặt ở cửa để làm lạnh nhanh và tiện sử dụng.

USDA khuyến cáo tủ lạnh nên được duy trì ở mức 4 độ C hoặc thấp hơn. Mỗi lần mở cửa, thực phẩm ở khu vực này đều tiếp xúc với luồng không khí ấm bên ngoài, khiến nhiệt độ dao động đáng kể. Vì vậy, chỉ nên để ở đây những sản phẩm ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi nhiệt độ, còn thực phẩm tươi sống hoặc dễ hỏng nên đặt sâu bên trong tủ để đảm bảo an toàn.

Nguồn và ảnh: USDA