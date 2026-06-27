Mỹ cân nhắc di dời các căn cứ quân sự ở vùng Vịnh khỏi tầm bắn của Iran

Mỹ được cho là đang cân nhắc di chuyển một số căn cứ dễ bị tổn thương ở vùng Vịnh Ba Tư khỏi tầm bắn tên lửa và UAV của lực lượng Iran.

Khói bốc cao sau một cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ ở Bahrain.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, những đoạn video được xác minh trên mạng xã hội, các cuộc phỏng vấn với quân nhân đương nhiệm và cựu quân nhân, tờ báo Wall Street Journal (WSJ) cho biết, Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain - nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ - đã liên tục bị nhắm mục tiêu từ cuối tháng 2 đến tháng 6/2026.

Theo báo cáo, các cuộc tấn công đã gây hư hại cho sở chỉ huy của căn cứ, ít nhất 10 tòa nhà khác và hai trạm đầu cuối liên lạc vệ tinh.

Ước tính chi phí tái thiết riêng cho thiệt hại tại Bahrain vào khoảng 400 triệu USD, trong khi tổng thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ trên khắp vùng Vịnh có thể vượt quá 2 tỷ USD.

Báo cáo cho biết, Mỹ đang xem xét việc cải tạo lại căn cứ ở Bahrain, thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Kuwait và Saudi Arabia, đồng thời chuyển một số căn cứ sang khu vực nằm xa hơn về phía Tây, nhằm tránh tầm bắn của tên lửa và UAV Iran.

Hai quan chức được trích dẫn trong báo cáo nói với WSJ, Israel là một trong những địa điểm mà một số căn cứ của Mỹ có thể được di dời đến.

Báo cáo cho thấy, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã buộc Mỹ phải xem xét lại một cách toàn diện hơn về mức độ dễ bị tổn thương của mạng lưới quân sự vùng Vịnh trước các cuộc tấn công trong tương lai.

Đây là một thành tựu lớn nữa đối với Iran, quốc gia từ lâu đã kêu gọi Mỹ rút quân khỏi vùng Vịnh.

Mặc dù Mỹ không rút quân khỏi Trung Đông, việc chuyển trọng tâm về phía Tây sẽ hạn chế khả năng hoạt động quân sự của nước này ở vùng Vịnh.

Iran 1 quốc gia vốn đã chiếm ưu thế trong khu vực như đã thể hiện qua cuộc chiến gần đây, trên thực tế sẽ trở thành thế lực thống trị ở đó.

Việc di dời này có khả năng khuyến khích các quốc gia vùng Vịnh cải thiện quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo Iran, làm giảm bớt phần lớn căng thẳng nảy sinh từ cuộc chiến tranh Mỹ-Israel.