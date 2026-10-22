Mỹ, Campuchia, Thái Lan đồng loạt báo tin vui đến Việt Nam

Việt Nam vừa thu về hơn 1,8 tỷ USD từ một ‘mỏ vàng' đặc biệt.

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Theo Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam trong tháng 10/2026 ước đạt 207,45 triệu USD, giảm 13,03% so với tháng trước nhưng tăng 16,07% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 1,85 tỷ USD, tăng 16,36% so với cùng kỳ.

Xét về thị trường, Mỹ và ASEAN tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu giấy của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hai thị trường này chiếm tổng cộng 68,72% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Mỹ là thị trường lớn nhất, với giá trị xuất khẩu đạt 687,17 triệu USD, tăng 11,46% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là ASEAN, đạt 588,20 triệu USD, tăng 25,30%. Trong khu vực này, Campuchia, Thái Lan và Indonesia chiếm 74,96% kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam. Trung Quốc đứng thứ ba, với 140,95 triệu USD, tăng 20,91% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên diễn ra trong bối cảnh ngành giấy Việt Nam duy trì đà phát triển trong nhiều năm qua. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), trong thập kỷ gần đây, ngành giấy và bột giấy ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân hai chữ số mỗi năm. Năm 2025, tổng sản lượng giấy sản xuất trong nước đạt 6,34 triệu tấn.

Nhu cầu tiêu thụ cũng tiếp tục gia tăng. Tổng lượng giấy tiêu dùng tại Việt Nam năm 2025 ước đạt 7,77 triệu tấn, tăng 10,8% so với năm trước. Trong đó, giấy bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất với mức tiêu dùng 6,19 triệu tấn, tăng 12,6%. Động lực tăng trưởng đến từ sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu vận chuyển và logistics ngày càng lớn, cùng xu hướng sử dụng bao bì giấy thay thế một phần bao bì nhựa.

Bên cạnh giấy bao bì, nhu cầu đối với giấy tissue cũng tăng lên. Năm 2025, lượng tiêu dùng mặt hàng này đạt khoảng 423.000 tấn, tăng 8,7% so với năm trước. Diễn biến này cho thấy thị trường giấy trong nước tiếp tục mở rộng, với nhu cầu đến từ cả hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa và tiêu dùng hàng ngày.

Theo dự báo, đến năm 2030, tổng công suất sản xuất giấy và bìa của Việt Nam có thể đạt khoảng 10,9 triệu tấn. Riêng công suất giấy bao bì dự kiến tăng từ 6,34 triệu tấn lên 9,7 triệu tấn, chiếm gần 90% tổng công suất tăng thêm của toàn ngành. Điều này cho thấy giấy bao bì sẽ tiếp tục là phân khúc trọng tâm trong kế hoạch mở rộng sản xuất những năm tới.

Tuy nhiên, việc gia tăng công suất cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát tác động môi trường. Khi quy mô ngành ngày càng lớn, năng lực cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào sản lượng mà còn ở khả năng tối ưu chi phí, cải thiện chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, đổi mới công nghệ được xem là một trong những hướng đi quan trọng để ngành giấy Việt Nam phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, nước và nguyên liệu, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải và kiểm soát các chất gây ô nhiễm cũng ngày càng cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Với triển vọng nhu cầu giấy bao bì tiếp tục tăng cùng sự mở rộng của thương mại điện tử và hoạt động xuất khẩu hàng hóa, ngành giấy Việt Nam còn dư địa phát triển. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thị trường thành tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp cần song song mở rộng năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao tiêu chuẩn môi trường, qua đó củng cố vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.