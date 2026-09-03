Mỹ âm thầm kéo dài thời gian triển khai quân gần Iran

Khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công Iran cách đây 6 tháng, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cam kết sẽ tung đòn tấn công nhanh chóng, quyết đoán, tránh để Mỹ sa vào cuộc chiến.

Thuỷ thủ Mỹ ra hiệu cho chiếc MH-60R Seahawk thuộc Phi đội Trực thăng tấn công hàng hải 77 trên sàn tàu sân bay USS George Washington ngày 25/8

Nhưng đến nay, ông Hegseth đang âm thầm kéo dài thời gian triển khai quân - dấu hiệu cho thấy cuộc chiến có thể kéo dài sang tận năm sau, Wall Street Journal dẫn lời những người am hiểu vấn đề cho biết.

Theo các nguồn tin, đây là một phần trong chiến lược quân sự không có thời hạn, nhằm trao cho Tổng thống Donald Trump nhiều lựa chọn với Iran.

Quyết định của ông Hegseth sẽ khiến Mỹ phải duy trì khoảng 50.000 binh sĩ ở khu vực, trong khi Washington tiếp tục duy trì 19 tàu chiến, các đơn vị phòng không, phi đội tiêm kích và lực lượng lính dù.

Việc kéo dài thời gian làm nhiệm vụ đang gây áp lực lớn lên quân nhân và gia đình họ, đồng thời tạo ra lượng công việc bảo dưỡng tồn đọng có thể mất nhiều năm mới giải quyết xong.

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã thảo luận riêng với nhóm cố vấn cấp cao về việc liệu có nên tuyên bố cuộc chiến với Iran đã kết thúc hay không. Tổng thống Trump nói với họ rằng, sức ép kinh tế kéo dài cuối cùng sẽ buộc Tehran phải từ bỏ chương trình hạt nhân hoặc dẫn tới sự sụp đổ của Chính phủ Iran.

Những người am hiểu việc triển khai lực lượng cho biết, thời gian làm nhiệm vụ của một số đơn vị phòng không Mỹ đã phải kéo dài từ 9 tháng lên 12 tháng, trong khi một số đơn vị đã đóng quân tại Trung Đông hơn 1 năm.

Trong khi đó, thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang chuẩn bị cho đợt nhiệm vụ dài hơn thường lệ. Các quan chức Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay này có thể được điều tới Trung Đông.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đã được báo cáo về nhiều phương án tăng cường không kích và triển khai lực lượng mặt đất để chiếm các đảo của Iran gần eo biển Hormuz. Ông Trump cũng từng cân nhắc tấn công 1 cơ sở kiên cố tại núi Falak, nơi có khả năng được sử dụng cho những hoạt động hạt nhân bí mật của Iran.

Những sự chuẩn bị được đưa tin này diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc việc tiếp tục duy trì sức ép quân sự đối với Iran, đồng thời xem xét liệu cuộc chiến có thể được chấm dứt hay không.

Trong khi đó, chiến sự giữa Mỹ và Iran vừa bùng lên một lần nữa.

Iran cho biết 18 người thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của Mỹ hôm 1/9, trong đó có 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại một đám cưới.

Sau khi bị Mỹ tấn công, Iran ngay lập tức phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait và Iraq. Quân đội Kuwait cho biết, nước này hứng thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong sáng sớm 3/9, nhưng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn thành công.

Tiếng súng hầu như đã im ắng kể từ đợt giao tranh hồi tháng 7, dù tiến trình đàm phán hòa bình không đạt được tiến triển.

Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiếp tục sử dụng thêm sức mạnh quân sự, dù cuộc chiến không được lòng công chúng trong nước và đã khiến giá xăng tăng cao.

Reuters dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết, các quan chức Nhà Trắng sẽ cân nhắc tăng cường hành động quân sự sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Về phần mình, Iran vẫn tỏ ra cứng rắn, dù hứng nhiều tổn thất nặng nề về quân sự và kinh tế.

Ông Trump từng viện dẫn lý do phát động cuộc chiến là tạo động lực để người Iran lật đổ chính phủ của họ, cùng với mục tiêu ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran và chấm dứt sự hỗ trợ của Tehran cho các nhóm vũ trang khu vực như Hamas, Hezbollah và Houthi.

Iran không ngần ngại đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách đe dọa bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz mà không được Iran cho phép, khiến hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy này sụt giảm nghiêm trọng.