Mạng lưới 44 triệu USD chỉ là khởi đầu? Campuchia tính xây cảng kết nối kênh đào Funan Techo và mở cửa khẩu với Lào

Chính phủ Campuchia còn có kế hoạch mở rộng các tuyến đường bộ đến các tỉnh khác của nước này và Lào để tăng cường kết nối kinh tế khu vực.

Trang Southeast Asia Infrastructure ngày 2/9 đưa tin, chính phủ Campuchia mới đây đã khánh thành mạng lưới đường bộ dài 100 km trị giá 44 triệu USD tại tỉnh Kratie, đồng thời lên kế hoạch xây dựng một cảng đa năng tại huyện Prek Prasab thuộc tỉnh này để tăng cường kết nối giao thông, thương mại và logistics trên khắp vùng đông bắc Campuchia.

Chính phủ Campuchia mới đây đã khánh thành mạng lưới đường bộ dài 100 km trị giá 44 triệu USD tại tỉnh Kratie. Ảnh: TVK

Theo trang Construction Property, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tham dự lễ khánh thành ba đoạn đường quốc lộ và tỉnh lộ được nâng cấp tại các tỉnh Kratie và Tboung Khmum vào ngày 25/8.

Đây là một cột mốc quan trọng về cơ sở hạ tầng của Campuchia, bao gồm các đoạn đường được nâng cấp của Quốc lộ 73 cũng như các tỉnh lộ 377 và 377A, có tổng chiều dài 98,405 km và được hoàn thành với chi phí khoảng 43,95 triệu USD.

Nhấn mạnh tác động kinh tế lâu dài của các tuyến đường giao thông mới được trải nhựa, Thủ tướng Hun Manet đã xếp hạng các tuyến đường này là những huyết mạch kinh tế chiến lược của Campuchia. Mạng lưới giao thông được cải tạo này kết nối trực tiếp các vùng sản xuất nông nghiệp và cộng đồng địa phương với tỉnh Kampong Cham, Phnom Penh, các cửa khẩu biên giới quốc tế và các điểm đến du lịch sinh thái quan trọng trên khắp tỉnh Kratie và các vùng lãnh thổ lân cận.

Theo Southeast Asia Infrastructure, việc Campuchia nâng cấp đường sá sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển, kết nối các khu vực sản xuất với thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tạo cơ hội việc làm và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

Trong khi đó, c﻿ảng đa năng dự kiến xây dựng tại tỉnh Kratie được kỳ vọng sẽ hỗ trợ vận tải đường thủy thông qua kênh đào Funan Techo đến cảng biển nước sâu ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia.

Chính phủ Campuchia còn có kế hoạch mở rộng các tuyến đường bộ đến các tỉnh khác của nước này và Lào để tăng cường kết nối kinh tế khu vực.

Phnom Penh cũng đang nghiên cứu thêm các cửa khẩu biên giới Campuchia - Việt Nam và Campuchia - Lào, bao gồm cả đề xuất xây dựng cửa khẩu giữa tỉnh Ratanakiri của Campuchia và tỉnh Attapeu của Lào, cùng với các dự án kết nối xuyên biên giới khác.

Ngoài ra, chính phủ Campuchia cũng sẽ thúc đẩy Kế hoạch tổng thể về vận tải và hậu cần đa phương thức, bao gồm 11 trung tâm hậu cần trên khắp đất nước.

Ngân hàng Thế giới mới đây đã phê duyệt 150 triệu USD cho giai đoạn đầu của Dự án cải thiện kết nối khu vực Campuchia - một phần của chương trình hai giai đoạn trị giá 300 triệu USD nhằm nâng cấp hành lang giao thông từ Siem Reap đến Ratanakiri và hỗ trợ phát triển kinh tế tại các tỉnh phía đông bắc Campuchia.



