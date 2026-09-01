Tên lửa Zircon bị Ukraine “giải mã”: Vũ khí “siêu thanh” của Nga thực sự mạnh đến đâu?

Tình báo quân sự Ukraine vừa tiết lộ về năng lực tên lửa Zircon của Nga.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) đã công bố các chi tiết mới về tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon của Nga vào ngày 31/8, tiết lộ rằng năng lực thực tế của nó chưa đạt được như những gì Điện Kremlin tuyên bố.

Điện Kremlin đã mô tả Zircon là một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Nga, quảng bá nó là tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh có khả năng né tránh gần như tất cả các hệ thống phòng không phương Tây.

Vụ phóng tên lửa Zirkon trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 3/12/2024. Ảnh: Telegram

Mặc dù được thiết kế để nhắm mục tiêu và tiêu diệt tàu chiến, Zircon hiện đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine. Hệ thống phòng thủ duy nhất hiện có của Ukraine dùng để đối phó với tên lửa này là tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE, được phóng bởi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Theo đánh giá của HUR, tên lửa Zircon này chậm hơn so với những gì mọi người từng nghĩ, mang đầu đạn nhỏ hơn so với tên lửa hành trình S8000 Banderol giá rẻ của Nga, và thực tế không phải là "tên lửa hành trình siêu thanh" như Điện Kremlin từng tuyên bố.

HUR mô tả Zircon là tên lửa đạn đạo chứ không phải tên lửa hành trình siêu thanh. Theo cơ quan này, nó sử dụng nhiên liệu rắn, bay theo quỹ đạo gần như đạn đạo, và có tầm bay 1.000 km.

Cơ quan này cũng cho biết đã xác định được 70 công ty (bao gồm các công ty Mỹ TriQuint Semiconductor và Altera Corporation thuộc tập đoàn Intel) cung cấp linh kiện hoặc tham gia vào quá trình sản xuất tên lửa Zircon.

Nga trước đây từng tuyên bố rằng Zircon có thể đạt tốc độ lên đến Mach 9 (khoảng 11.000 km/h). Nhưng thay vào đó, HUR cho biết tốc độ tối đa được ghi nhận của tên lửa này thấp hơn đáng kể, ở mức Mach 6,8 (khoảng 8.400 km/h).

HUR ước tính Zircon mang đầu đạn nặng 120 kg. Trong khi đó, S8000 Banderol - một tên lửa hành trình giá rẻ mà Nga sử dụng ngày càng nhiều để tấn công các mục tiêu trong và xung quanh Kyiv và Odesa - mang đầu đạn nặng khoảng 150 kg.

Phó giám đốc HUR Vadym Skibitskyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC-Ukraine rằng, tính đến ngày 3/8, Nga đã đạt mục tiêu sản xuất tên lửa Zircon theo năm, sản xuất 33 quả trong 7 tháng đầu năm nay.