MXH phát sốt vì búp bê ma đẹp nhất thế giới: Đôi mắt ác quỷ - gương mặt tiên nữ, tổ hợp visual tuyệt đỉnh

Mỹ nhân này quả thực rất hợp với vẻ đẹp ma mị, khiến khán giả ngắm mê không lối thoát.

Mỗi lần Thế Giới Vạn Hoa lộ tạo hình mới của Cúc Tịnh Y là mỗi lần mạng xã hội lại được dịp bùng nổ. Và mới đây, mỹ nhân sinh năm 1994 tiếp tục trở thành tâm điểm khi tạo hình thứ 13 trong phim được hé lộ. Lần này, Cúc Tịnh Y xuất hiện trong vai một ma tôn, với phong cách được ví như "búp bê ma bước ra từ đời thực". Mái tóc đen dài, lớp trang điểm nhấn mạnh đôi mắt cùng phục trang tối màu tạo nên tổng thể vừa ma mị vừa cuốn hút.

Một số hình ảnh được leak ra từ phim trường.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Cúc Tịnh Y còn nhận được nhiều lời khen khi hóa thân vào hình tượng mang đậm vibe phản diện. Kể từ sau vai Thượng Quan Chỉ trong Hoa Gian Lệnh, người hâm mộ luôn mong mỏi được xem thêm nhiều tạo hình ác nữ của Cúc Tịnh Y và giờ đây, họ đã được thỏa mãn. Phong thái lạnh lùng, khí chất ngút ngàn và cả ánh mắt sắc lạnh của nữ diễn viên, tất cả tạo nên một tổng thể visual xứng đáng 100 điểm.

Nhiều bình luận cho rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ cảm nhận được sự nguy hiểm của nhân vật, thậm chí có người còn ví đây là "đôi mắt ác quỷ trên gương mặt thiên sứ". Rõ ràng, đây là bằng chứng cho thấy biểu cảm và khả năng nhập vai của Cúc Tịnh Y đang ngày càng tiến bộ.

Những hình ảnh hậu trường được phòng làm việc của Cúc Tịnh Y đăng tải.

Bình luận của netizen về tạo hình mới của Cúc Tịnh Y trong Thế Giới Vạn Hoa: - Tìm mãi không ra chỗ nào xấu luôn chèn, tóc cũng đẹp nhức nhối. - Đôi mắt ác quỷ đậu trên gương mặt thiên sứ, ta nói nó đỉnh thiệt chứ. Cúc Tịnh Y đúng là không bao giờ gây thất vọng. - Thánh cô của ma giáo là chuẩn bài. - Như bước ra từ trong truyện tranh vậy trời, tạo hình quá xuất sắc từ dáng người đến khuôn mặt. Tui thích. - Vibe Liễu Như Tên hay Yến Thanh Ti thì Cúc Tịnh Y đều cân hết.

Tạo hình cực đẹp của Cúc Tịnh Y trong Thế Giới Vạn Hoa (edit: TikTok Hoa Trà Nở Rồi)



Nói thêm về Thế Giới Vạn Hoa, đây là dự án được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Vạn Tra Triều Hoàng. Nội dung xoay quanh Tô Lục Hạ (Cúc Tịnh Y), một "Chấp hành kim bài" thuộc hệ thống "Nữ phụ lội ngược dòng". Trong hành trình của mình, cô liên tục xuyên qua 12 thế giới song song để thay đổi số phận của những nữ phụ bất hạnh, trừng phạt kẻ ác và viết lại những cái kết cho từng câu chuyện. Mỗi thế giới là một câu chuyện riêng, đồng thời cũng mang đến một thân phận và tạo hình hoàn toàn khác biệt cho nữ chính, khiến khán giả đặc biệt mong chờ từng lần nhân vật xuất hiện.

Được xếp vào nhóm dự án S+ với quy mô lớn và kinh phí đầu tư cao, Thế Giới Vạn Hoa là cái tên cực kỳ đáng mong chờ của nền tảng Tencent Video khi được sản xuất bởi công ty Hằng Tinh Dẫn Lực. Với hàng loạt tạo hình đang liên tục gây sốt từ nữ chính, bộ phim được nhiều khán giả đánh giá là một trong những dự án đáng chờ đợi bậc nhất.