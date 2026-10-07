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Mức tiền hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ 1.820 người nghỉ việc tại Gia Lai

Hà Linh
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Tỉnh Gia Lai phê duyệt hơn 50 tỷ đồng để chi trả trợ cấp, giải quyết chế độ cho 1.820 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư nghỉ việc theo các chính sách tinh giản biên chế.

Tỉnh Gia Lai chi hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ 1.820 người nghỉ việc/tinh giản biên chế

Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kinh phí hơn 50 tỷ đồng để chi trả trợ cấp cho 1.820 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp lại bộ máy.

Cụ thể, nguồn ngân sách nhà nước chi trả hơn 48 tỷ đồng cho 1.734 trường hợp, trong khi kinh phí từ các đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo gần 2 tỷ đồng cho 86 trường hợp còn lại.

Đây là nhóm nhân sự nghỉ việc, thôi việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo các chính sách tinh giản biên chế và giải quyết lao động dôi dư của Trung ương và Tỉnh.

Việc phê duyệt và giải quyết kịp thời nguồn kinh phí này nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho người lao động, giúp các cơ quan, đơn vị tại Gia Lai nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp tinh gọn.

Từ 5/10/2026, trợ cấp tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng: Người từ bao nhiêu tuổi được hưởng?
Tags

Trợ cấp

Nghị định 171

Gia Lai

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