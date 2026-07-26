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Mua vàng miếng SJC lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Ngọc Mai
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Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 6 triệu đồng/lượng, khiến nhà đầu tư mua ngắn hạn chịu khoản lỗ lên tới gần 10 triệu đồng/lượng khi bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm ít hơn nên mức lỗ của người mua chỉ khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h sáng nay (26/7), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

Với mức chênh lệch giá mua - bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng trong vòng một tuần qua nếu bán ra hôm nay bị lỗ 9,7 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 1.

Người mua vàng miếng SJC lỗ gần 10 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn ghi nhận mức điều chỉnh thấp hơn vàng miếng nên mức thua lỗ của nhà đầu tư cũng ít hơn.

Cụ thể, vàng nhẫn DOJI được niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với đầu tuần. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 3,7 triệu đồng/lượng. Tính cả chênh lệch mua - bán, người mua vàng nhẫn trong một tuần qua lỗ khoảng 7-8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với vàng miếng SJC.

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Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.052 USD/ounce, tăng 51 USD trong vòng 1 tuần qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.283 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.130 - 26.510 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua - bán).

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