Mua măng cụt hay hỏng, mách bạn nhìn vào 1 chỗ trên vỏ, đảm bảo chọn quả nào cũng ngon

Măng cụt là loại quả vô cùng bổ dưỡng, chẳng kém gì sầu riêng. Chẳng thế mà nó được mệnh danh là "nữ hoàng" của các loại quả. Dưới lớp vỏ dày của măng cụt là những múi quả màu trắng mềm, mọng nước, có vị chua ngọt, tươi ngon, thơm nức.

Phần múi trắng của măng cụt chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe như protein, canxi, sắt, magiê... cùng các vitamin A, C, E, D, B12, B6, niacin, riboflavin, thiamin... Măng cụt còn giúp ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp da và hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa tiểu đường và bệnh tim mạch, giảm cân, cải thiện hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm choresterol và nhiều công dụng khác...

Đối với những người chưa hiểu rõ việc chọn măng cụt thì cơ bản phụ thuộc vào may rủi, nhưng đối với một số người "sành" ăn măng cụt, họ có thể chọn được quả măng cụt ngon nhất tùy mọi thời điểm. Điều này không phải do may mắn mà là họ biết cách mua măng cụt đúng cách.

Trên thực tế, không khó để chọn được măng cụt ngon, chỉ cần nhìn một chỗ trên vỏ, chỉ cần bạn chọn được "măng cụt cái" tươi thì hầu hết đều có vị ngọt và mọng nước, chất lượng... đáng đồng tiền bát gạo.

1. Nhìn vào bông hoa nhỏ ở rốn quả

Chúng ta đều biết ở dưới đáy của măng cụt đều có một bông hoa nhỏ xíu. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy không phải bông hoa nào cũng có số lượng cánh giống nhau. Chính những cánh hoa này sẽ tượng trưng cho số múi có bên trong quả. Nếu bạn muốn ăn những quả măng cụt lép, hạt bé thì chọn quả có nhiều cánh hoa này. Còn quả có ít cánh hạt rất to.

Đặc biệt, trong nghề trồng cây, người ta truyền tai nhau về số cánh hoa của quả này, "5 đực, 6 cái", có nghĩa là số cánh hoa ở dưới cùng là 5 cánh là quả đực, còn 6 cánh sẽ là măng cụt cái mà quả cái chính là quả ngon, ngọt, chua nhẹ. Vì thế hãy tinh ý để chọn mua nhé.

2. Nhìn vào cuống của quả măng cụt

Nói chung, thân của măng cụt tươi hái sẽ có cuống màu xanh. Càng có màu xanh ngọc bích và bóng thì chứng tỏ nó càng tươi, ngọt và chất lượng cùi tốt. Ngược lại, nếu bốn cánh hoa xung quanh cuống có màu vàng, khô và xỉn màu chứng tỏ măng cụt đã để lâu và không được tươi cho lắm, tốt nhất không nên mua.

3. Dùng tay kẹp lấy độ cứng của quả măng cụt

Măng cụt có vỏ khá "cứng", qua đó chúng ta cũng có thể đánh giá được quả măng cụt còn tươi hay không. Khi dùng tay bóp vào vỏ quả măng cụt sẽ thấy phần vỏ của quả măng cụt tươi hơi mềm, nhưng có độ đàn hồi là măng cụt ngon.

Ngược lại, nếu vỏ măng cụt cứng đến mức không thể dùng tay bóp được, ném xuống đất không bị nứt thì có nghĩa là măng cụt đã để quá lâu và nước bị mất, ăn không ngon, thậm chí bị hỏng.

4. Nhìn màu sắc của quả măng cụt

Độ tươi của măng cụt cũng có thể được đánh giá qua màu sắc của vỏ măng quả. Hay chọn những quả có màu tím đậm hoặc tím rám xám. Không chọn những quả có màu đen nóng. Về cơ bản, nhìn quả măng cụt tươi ngon sẽ đầy đặn, không bị teo, héo.

Ưu tiên lấy những quả có những vệt mủ màu vàng bám bên ngoài vỏ măng cụt. Quả măng cụt nào càng nhiều phần mủ màu vàng bên ngoài, quả đó càng già và ngọt.

Chúc các bạn thành công!