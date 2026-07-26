HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mưa lớn, gió thổi bay người khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc

Minh Hạnh
|

Bão Noul đã đổ bộ miền nam Trung Quốc vào sáng 26/7, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh cho tỉnh Quảng Đông và Hồng Kông. Chính quyền cảnh báo mưa to đến rất to sẽ kéo dài trong hai ngày tới.

Noul là cơn bão nhiệt đới thứ 12 ở Thái Bình Dương trong năm 2026, và là cơn bão thứ ba đổ bộ Trung Quốc trong tháng 7.

Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc kể từ đầu năm, mạnh hơn bão Maysak và Bavi.

Bão Noul đổ bộ tỉnh Quảng Đông sáng 26/7, với sức gió tối đa gần tâm bão lên tới 162 km/h. Cơn bão đã khiến hơn 700.000 người phải sơ tán, hơn 700 chuyến bay ở Quảng Châu và Thâm Quyến bị hủy.

Đêm 25/7, đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão mức Đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của nước này. Đến 6h ngày 26/7, đài quan sát quốc gia tiếp tục ban hành cảnh báo bão mức Cam, cảnh báo mưa dông mức Đỏ và cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh mức Vàng.

(Nguồn: Straitstimes)

Mưa lớn ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông). (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Một số tỉnh đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất về lũ quét. Chính quyền địa phương được khuyến cáo phải đặc biệt chú ý đến các khu vực gần sông, công trường xây dựng, thung lũng và cầu.

12 thành phố, trong đó có Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải..., đã áp dụng các biện pháp "năm tạm dừng" toàn phần hoặc một phần, tạm dừng việc học tập, làm việc, sản xuất, vận tải và các hoạt động kinh doanh.

Sau khi đổ bộ, bão Noul tiếp tục di chuyển vào đất liền, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến các tỉnh bao gồm Giang Tây, Hồ Nam và Hồ Bắc.

Theo CCTV , tốc độ di chuyển chậm của cơn bão có thể khiến mưa kéo dài đến ngày 28/7, với tầm ảnh hưởng lan rộng đến các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại