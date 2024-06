Liệu uống nước dừa thường xuyên có tốt không? Ai không nên uống nước dừa? Dưới đây là một số thông tin mà bạn cần biết về loại nước giá rẻ nhưng rất tốt cho sức khỏe này:

1. Tác dụng của nước dừa đối với sức khỏe

Nước dừa chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh cũng như cân bằng chất lỏng cơ thể. Theo Healthline, nước dừa chứa tới 94% là nước và rất ít chất béo (khác với nước cốt dừa, nước cốt dừa có khoảng 50% là nước và hàm lượng chất béo cao).

Một cốc nước dừa tươi khoảng 240 ml có chứa: 15 gam carb, 8 gam đường, 4% giá trị canxi hàng ngày (DV), 4% DV magie, 2% DV phốt pho, 15% DV kali.

- Có thể bổ sung chất điện giải

Nước dừa, thường được mệnh danh là “thức uống thể thao của thiên nhiên”, chứa nhiều chất điện giải ấn tượng, bao gồm kali, natri, magie và canxi. Những khoáng chất này rất cần thiết cho sự co cơ, truyền thần kinh và duy trì cân bằng chất lỏng khắp cơ thể.

Vì nước dừa giàu chất điện giải nên đây là lựa chọn tuyệt vời để bù nước, đặc biệt là sau khi mất chất lỏng và chất điện giải do bệnh tật (như nôn mửa hoặc tiêu chảy) hoặc đổ mồ hôi do tập thể dục.

Mùa hè uống nước dừa thường xuyên có tốt không? (Ảnh: Internet)

Đáng chú ý, thành phần thẩm thấu của nó giống với huyết tương người, khiến nó trở thành đồ uống lý tưởng để bổ sung chất điện giải bị mất trong quá trình mất nước.

- Có thể giúp hạ huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Làm dịu cơn khát bằng nước dừa có thể tác động tích cực đến huyết áp của bạn nhờ hàm lượng kali cao. Kali đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mức huyết áp tối ưu bằng cách thư giãn thành mạch máu và chống lại tác dụng của natri trong cơ thể.

Khi nồng độ natri quá cao, cơ thể sẽ giữ nhiều nước hơn, làm tăng lượng máu và tăng huyết áp. Thêm kali giúp khuyến khích thận bài tiết lượng natri dư thừa, giảm bớt áp lực lên thành mạch máu. May mắn thay, một cốc nước dừa chứa 404 mg (9% Giá trị hàng ngày) của loại khoáng chất có lợi cho tim này.

- Hỗ trợ sức khỏe xương

Trong khi canxi và vitamin D được công nhận rộng rãi trong việc hỗ trợ sức khỏe của xương, một số nghiên cứu lại tập trung vào thực phẩm và đồ uống giàu kali - như nước dừa - như những đồng minh quan trọng trong việc củng cố sức mạnh và mật độ xương. Khoáng chất mạnh mẽ này có thể đặc biệt có lợi trong việc ngăn ngừa loãng xương, một tình trạng đặc trưng bởi xương yếu gây ra, phổ biến ở người lớn tuổi.

Nước dừa giàu kali tốt cho sức khỏe xương (Ảnh: Internet)

Cùng với việc duy trì cân bằng điện giải và sức khỏe tim mạch, kali còn giúp điều chỉnh cân bằng axit-bazơ trong cơ thể. Khi cơ thể "dư thừa axit", nó sẽ lọc canxi từ xương để giúp trung hòa lượng axit dư thừa, khiến xương yếu đi theo thời gian. Tuy nhiên, kali có thể can thiệp bằng cách khôi phục lại sự cân bằng axit-bazơ và ngăn chặn sự giải phóng canxi từ xương.

Do đó, chế độ ăn giàu kali có liên quan đến mật độ khoáng xương cao hơn, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

- Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Nhấm nháp nước dừa cũng có thể tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn. Lợi ích này chủ yếu bắt nguồn từ đặc tính hydrat hóa của nước dừa.

Hydrat hóa rất quan trọng đối với chức năng tiêu hóa, đặc biệt là trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng và ngăn ngừa táo bón. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nước dừa có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn có thể có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy nước dừa đã chứng minh khả năng giúp giảm viêm và có thể hỗ trợ thuyên giảm các rối loạn tiêu hóa như viêm loét đại tràng.

Do đó, nước dừa có thể làm dịu niêm mạc ruột bị kích thích và giúp giảm đau do khó tiêu hóa.

- Hỗ trợ giúp giảm tổn thương tế bào nhờ đặc tính chống oxy hóa

Mỗi ngày, các tế bào của bạn phải đối mặt với các phân tử có hại gọi là gốc tự do. Những phân tử này xuất hiện từ các quá trình trao đổi chất bình thường trong cơ thể bạn và tiếp xúc với các chất độc và chất ô nhiễm bên ngoài.

Tác dụng chống oxy hóa của nước dừa chỉ mới được nghiên cứu trên động vật (Ảnh: Internet)

Khi cơ thể "tràn ngập" quá nhiều gốc tự do gây hại, nó có thể dẫn đến stress oxy hóa gây tổn hại tế bào và tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính. May mắn thay, các chất chống oxy hóa như vitamin C, cytokinin (thuộc nhóm hormone thực vật, bao gồm dihydrozeatin, kinetin, trans-zeatin, gibberellins) và các hợp chất phenolic có trong nước dừa và chúng có thể chống lại các tổn thương gốc tự do trong cơ thể.

Tuy nhiên, lưu ý rằng tác dụng chống oxy hóa của nước dừa chỉ mới được nghiên cứu trên động vật. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn trên con người để xác nhận những phát hiện này và xác định hiệu quả của chúng đối với con người như thế nào.

- Có thể hỗ trợ quản lý lượng đường trong máu

Uống nước dừa thường xuyên cũng có thể hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng nước dừa có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường bằng cách giảm lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy insulin và giảm stress oxy hóa.

Những tác dụng có lợi này được cho là do nước dừa có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, hàm lượng magie và sự hiện diện của một loại axit amin gọi là L-arginine.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần đề cập là trong khi các nghiên cứu trên động vật cung cấp những lợi ích có giá trị tiềm năng của nước dừa, thì vẫn cần có những nghiên cứu sâu hơn trên con người để xác nhận những tác động này.

- Ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận đặc biệt gây đau đớn khi mắc. Những viên sỏi này được hình thành từ các khoáng chất kết tinh và muối tích tụ trong thận. Uống đủ chất lỏng mỗi ngày là một yếu tố quan trọng để ngăn ngừa sỏi thận.

Nước từ dừa có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách loại bỏ các khoáng chất tạo tinh thể dư thừa trong hệ thống, tăng lượng citrate trong nước tiểu.



Một số nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước dừa giúp ngăn ngừa sỏi thận (Ảnh: Internet)

2. Vậy uống nước dừa hàng ngày có tốt không?

Việc uống nước dừa hàng ngày có tốt cho sức khỏe hay không còn tùy thuộc vào sức khỏe và lối sống của bạn. Những điều này bao gồm mức độ hoạt động, thời tiết, môi trường sinh sống cũng như lượng chất lỏng mà bạn nạp vào từ các nguồn khác ngoài nước dừa chiếm số lượng bao nhiêu và tình trạng sức khỏe cá nhân.

Vì nước dừa có tác dụng hydrat hóa và tái khoáng hóa rất tốt nên hãy cân nhắc uống nước dừa trong những trường hợp sau:

- Sau khi tập thể dục

- Vào những ngày nắng nóng

- Trong quá trình chuẩn bị nội soi ruột

- Tiêu chảy mãn tính

- Sau khi bị cúm dạ dày

- Bổ sung chất lỏng khi bị mất nước về mặt y tế.

Vậy uống nước dừa hàng ngày có tốt không? (Ảnh: Internet)

Những chỉ nên uống tối đa 1 - 2 quả dừa mỗi ngày, tốt nhất là chỉ nên uống 1 quả mỗi ngày để tránh gây ra các tác dụng phụ do uống nước dừa quá nhiều gây ra như mất cân bằng điện giải có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Hơn nữa, mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên uống nước dừa thay cho nước lọc hàng ngày.

3. Ai không nên uống nước dừa?

Mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên uống nước dừa.

Hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi uống nước dừa nếu bạn bị suy thận, bệnh thận mãn tính hoặc đang dùng các loại thuốc như thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE). Nước dừa chứa nhiều kali và khi thận không thể loại bỏ các khoáng chất dư thừa ra khỏi cơ thể một cách thích hợp, sẽ xảy ra tình trạng đe dọa tính mạng được gọi là tăng kali máu.

Nếu bạn mắc hội chứng ruột kích thích (IBS), hãy hạn chế hoặc tránh uống nước dừa vì nó có chứa một số carbohydrate có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng tiêu hóa.

Dị ứng nước dừa rất hiếm khi xảy ra, nếu có các triệu chứng dị ứng như mẩn ngứa miệng, rát họng, phù nề môi, sưng lưỡi... hãy dừng lại và thăm khám bác sĩ.

Không phải ai cũng nên uống nước dừa (Ảnh: Internet)

Nếu bạn sắp phẫu thuật, bạn nên tránh uống nước dừa ít nhất hai tuần trước và sau khi phẫu thuật. Điều này là do nước dừa có khả năng ảnh hưởng đến huyết áp và kiểm soát lượng đường trong máu trong giai đoạn quan trọng này.

Uống nước dừa cùng với thuốc chống tăng huyết áp hoặc chống tiểu đường có thể khiến huyết áp và lượng đường trong máu giảm xuống ngưỡng thấp. Vì vậy, những người dùng các loại thuốc này nên nói chuyện với bác sĩ trước khi thêm nước dừa vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Tóm lại, uống nước dừa thường xuyên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể bạn hơn đơn thuần chỉ là cung cấp chất lỏng.

Nguồn: Eating Well, Healthline, Very Well Health