Mùa đông da khô nẻ, thoa kem mãi không đỡ? Bí quyết nằm ở 6 loại thực phẩm siêu giàu anthocyanin này!

Bạn có thường rơi vào tình trạng này vào mùa đông không, dù đã thoa đủ các loại kem dưỡng ẩm, serum hay mặt nạ ngủ, nhưng da vẫn khô ráp, bong tróc và ngứa rát? Thực ra, vấn đề không chỉ nằm ở việc da bạn thiếu dầu trên bề mặt, mà còn do thiếu "lớp màng ẩm tự nhiên" bên trong.

Cách để cải thiện triệt để không nằm ở việc bôi thêm một lớp kem nào đó, mà là nuôi dưỡng từ bên trong, bằng cách bổ sung anthocyanin thông qua chế độ ăn uống hàng ngày.

Anthocyanin là gì mà được ví như "kem dưỡng ẩm tự nhiên của làn da"?

Anthocyanin là nhóm sắc tố tự nhiên tạo nên màu tím, đỏ hoặc xanh sẫm cho thực vật, thường có mặt trong các loại quả mọng, rau củ màu tím, xanh than hoặc đỏ thẫm. Không chỉ giúp thực vật "đẹp màu", anthocyanin còn được ví như "lá chắn bảo vệ tế bào" trong cơ thể người.

Điều đặc biệt là anthocyanin có khả năng chống oxy hóa mạnh hơn vitamin E đến 50 lần và mạnh hơn vitamin C gấp 20 lần. Nó giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và tăng khả năng giữ ẩm của da từ sâu bên trong.

Theo ThS.BS. Trần Minh Phương (Viện Dinh dưỡng Lâm sàng Hà Nội): "Anthocyanin hoạt động như một tấm 'áo giáp sinh học' giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, khói bụi và thời tiết lạnh. Khi kết hợp với vitamin C và E trong khẩu phần ăn, anthocyanin giúp cải thiện rõ rệt độ ẩm và độ đàn hồi của da chỉ sau vài tuần".

Tin vui là: Anthocyanin có rất nhiều trong những loại thực phẩm cực quen thuộc, dễ mua, dễ chế biến và đặc biệt hợp để ăn vào mùa đông.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm "vàng tím" mà bạn nên bổ sung thường xuyên để giữ da căng mịn suốt mùa lạnh.

1. Mè đen

Đừng xem thường những hạt mè bé xíu! Mè đen chứa hàm lượng anthocyanin cao, cùng với vitamin E và canxi gấp 6 lần sữa, giúp da giữ nước, tóc bóng mượt và cơ thể dẻo dai.

Cách dùng đơn giản nhất là cháo mè đen: xay nhuyễn mè đen, nấu với gạo tẻ và một ít đường phèn. Ăn ấm vào buổi sáng mùa đông sẽ giúp bạn cảm thấy ấm bụng và da căng bóng hơn chỉ sau một thời gian ngắn.

Mè đen cũng có thể rang chín rồi rắc lên sữa chua hoặc trộn cùng mật ong, tạo thành món ăn vặt tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

2. Quả việt quất

Việt quất là "ngôi sao chống lão hóa" của thế giới trái cây. Nhờ chứa nhiều anthocyanin, loại quả nhỏ bé này giúp giữ ẩm tự nhiên cho tế bào da, giảm tình trạng khô nứt do mất nước trong mùa lạnh.

Bạn có thể ăn trực tiếp, trộn vào sữa chua hoặc làm sinh tố việt quất vừa ngon miệng vừa giúp da mịn mướt. Đặc biệt, ăn việt quất vào buổi chiều giúp bổ sung năng lượng nhẹ mà không lo tăng cân.

3. Khoai lang tím

Khoai lang tím chứa nhiều anthocyanin nằm ngay trong phần thịt tím bắt mắt. Ăn khoai lang tím hấp vào mùa đông không chỉ giúp giữ ấm cơ thể, mà còn giúp tăng độ đàn hồi cho da, cải thiện sắc tố da xỉn màu.

Bạn có thể biến tấu với món khoai lang tím nghiền sữa tươi – vừa ngọt nhẹ, vừa tốt cho tiêu hóa. Ngoài ra, nấu chè khoai lang tím đậu xanh cũng là lựa chọn ấm bụng và bổ dưỡng cho buổi tối mùa đông.

4. Quả kỷ tử đen

Kỷ tử đen chứa hàm lượng anthocyanin cực cao. Khi ngâm với nước ấm, chúng sẽ tiết ra thứ nước tím trong veo, có vị ngọt nhẹ, rất dễ uống.

Vào mùa đông, một ly trà kỷ tử đen ấm nóng không chỉ giúp làm ấm cơ thể, mà còn dưỡng ẩm từ bên trong, giúp da không còn bong tróc. Bạn có thể kết hợp kỷ tử đen với vài lát cam khô hoặc mật ong để tăng hương vị.

Theo Đông y, kỷ tử còn giúp bổ gan, sáng mắt, cải thiện lưu thông máu, giúp da dẻ hồng hào tự nhiên.

5. Dâu tằm khô

Dâu tằm khi phơi nắng trở thành dâu khô, giữ lại hàm lượng anthocyanin cao và dễ bảo quản hơn. Món này có thể dùng như snack buổi chiều hoặc nấu cùng gạo tẻ để làm cháo dâu tằm, vừa ngon vừa bổ máu.

Ngoài anthocyanin, dâu tằm còn chứa nhiều sắt và kali, giúp tăng tuần hoàn máu, làm hồng da, giảm sạm. Với những ai hay thức khuya hoặc làm việc căng thẳng, vài quả dâu tằm khô mỗi ngày là lựa chọn hoàn hảo để "sạc năng lượng cho da".

6. Bắp cải tím

Bắp cải tím chứa nhiều anthocyanin và vitamin K, hỗ trợ tái tạo tế bào và làm dịu da khô nẻ. Lá bắp cải tím giòn, dễ chế biến, có thể xào, luộc hoặc trộn salad.

Một món cực nhanh cho bữa tối là bắp cải tím xào tỏi, vị ngọt nhẹ, giòn sần sật, vừa ngon vừa đẹp da. Hoặc trộn bắp cải tím với giấm táo và mật ong thành salad thanh mát, rất phù hợp cho bữa ăn nhẹ buổi tối.

Lưu ý: Kết hợp cùng việc uống đủ nước, ngủ đủ giấc và hạn chế cà phê, rượu bia, bạn sẽ thấy làn da dần ẩm mịn, hồng hào và căng bóng tự nhiên chỉ sau vài tuần.

