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Một VĐV 18 tuổi qua đời đột ngột vì xuất huyết não

Chi Chi
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Một ngôi sao đang lên của làng golf đã trút hơi thở cuối cùng sau khi bị xuất huyết não trong lúc chuẩn bị cho một giải đấu tại Bangkok.

Nữ golf thủ người Úc Jessica Bang đã qua đời sau khi gặp sự cố xuất huyết não tại Thái Lan trong thời gian tham dự một giải đấu vòng loại. Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Nữ Úc (WPGA Tour of Australasia) đã chính thức xác nhận thông tin đau buồn này về tay golf 18 tuổi.

Bang là một triển vọng xuất sắc của làng golf chuyên nghiệp Úc, người từng giành chức vô địch chuyên nghiệp đầu tiên chỉ trong lần thi đấu thứ 5 vào đầu năm nay. Cô đã có mặt tại Bangkok để tranh tài tại Vòng loại Quốc tế của KLPGA Tour thì bất ngờ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Cô ngất xỉu vào ngày 1 tháng 8 và lập tức được đưa đến Bệnh viện Synphaet Ramintra ở Bangkok để phẫu thuật não cấp cứu.

Một VĐV 18 tuổi qua đời vì xuất huyết não - Ảnh 1.

Jessica Bang

Trước đó, một chiến dịch kêu gọi quyên góp do hai người em họ của cô là Summer và Amelia khởi xướng cho biết Bang phải phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sinh tồn trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Gia đình từng hy vọng có thể đưa cô về nhà tại Úc để nhận sự chăm sóc và yêu thương từ người thân trong quá trình phục hồi.

Trong một thông cáo chính thức, WPGA Tour of Australasia thông báo Bang đã không qua khỏi: "Sự tưởng nhớ và cầu nguyện của tất cả mọi người tại WPGA Tour of Australasia cũng như cộng đồng golf Úc đều hướng về gia đình, bạn bè và những ai yêu mến Jessica trong thời điểm vô cùng khó khăn này."

Một VĐV 18 tuổi qua đời vì xuất huyết não - Ảnh 2.

Nữ golf thủ người Úc Jessica Bang đã qua đời sau khi gặp sự cố xuất huyết não tại Thái Lan trong thời gian tham dự một giải đấu

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Bang đã dần khẳng định tên tuổi như một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của làng golf Úc.

Vào tháng 2, cô đã đăng quang tại Vòng loại Khu vực Giải Ford Women’s NSW Open 2026 diễn ra ở Moss Vale. Ở vòng đấu cuối, cô ghi điểm 65 (ít hơn 8 gậy so với tiêu chuẩn -8), giành chiến thắng áp đảo với khoảng cách 5 gậy và thiết lập kỷ lục mới cho sân golf này.

Cô kết thúc giải đấu với tổng điểm -13 sau vòng chung kết bùng nổ gồm 8 điểm birdie và 1 điểm eagle ở hố số 15.

"Tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả bằng lời," Bang chia sẻ với Golf NSW sau chiến thắng. "Mọi thứ vẫn như một giấc mơ. Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này - một bất ngờ quá lớn."

Bang chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 11 năm ngoái sau sự nghiệp thi đấu nghiệp dư ấn tượng, trong đó có chức vô địch giải Queensland Amateur.

Các em họ của cô chia sẻ rằng cô vừa đủ điều kiện để bắt đầu mùa giải tân binh (rookie) tại hệ thống WPGA và KLPGA, đồng thời đã được yêu mến gọi bằng biệt danh "Rookie Bang".

Nguồn: news.com.au

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