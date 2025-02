Một trưởng phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội bị bắt

Ngày 5-2, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, Công an Hà Nội cũng khởi tố bị can Trần Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân và 3 người khác.



Một trụ sở thuộc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến vụ án, Bùi Lan Anh (40 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Thị Bích (41 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, dư luận tại một số phòng khám và nhà thuốc, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ trong cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Theo đó, một số cơ sở hành nghề y dược tư nhân thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề đã thông qua Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Bích và Đỗ Doãn Tiến (có địa chỉ ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) để được cấp hoặc gia hạn các loại giấy nêu trên.

Chi phí cấp mới, cấp lại là 15-60 triệu đồng/giấy. Trong đó, nhóm môi giới chi cho cán bộ Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân khoảng 6-30 triệu đồng/giấy.

Từ đó, bị can Nguyễn Văn Đức và Trần Thị Bạch Tuyết cùng một số cán bộ tại Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân làm các thủ tục cấp giấy phép không đúng quy định cho nhà thuốc, phòng khám. Nếu không chi tiền, các cơ sở hành nghề sẽ bị sách nhiễu, gây khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận.

Từ năm 2018 đến nay, Bích và Lan Anh khai đã nhận tiền của 760 cơ sở kinh doanh dược, phòng khám, tổng cộng khoảng 11 tỉ đồng.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm trong hoạt động cấp giấy phép sai quy định.