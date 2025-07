Một thương hiệu băng vệ sinh vướng nghi vấn chứa chất gây ung thư vượt ngưỡng cho phép 16.000 lần

Theo báo cáo xét nghiệm do chính người tiêu dùng gửi đi kiểm tra, từ tháng 9/2019 đến tháng 1/2025, nhiều lô sản phẩm như băng vệ sinh ban ngày và ban đêm vị trà của Cotton Secret - một thương hiệu băng vệ sinh nổi tiếng tại Trung Quốc, đều bị phát hiện chứa thio-urea vượt ngưỡng an toàn hàng chục nghìn lần. Trong đó, một mẫu sản phẩm "Sakura Soothing" ghi nhận hàm lượng thio-urea lên tới 16.653 μg/g, cao hơn hơn 16.000 lần so với giới hạn an toàn trong ngành mỹ phẩm.

Thio-urea là gì và nguy hiểm đến mức nào?

Thio-urea là hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh, từng được xếp vào danh mục hóa chất nguy hiểm (Trung Quốc, 2015). Nhiều tổ chức quốc tế uy tín như IARC (Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế) và các tài liệu hóa chất an toàn, thio-urea là một chất độc tiềm tàng, có nguy cơ gây ung thư và rối loạn nội tiết.

- Nguy cơ gây ung thư: IARC xếp thio-urea vào Nhóm 2B tức là có thể gây ung thư cho người (possibly carcinogenic to humans) dựa trên bằng chứng đủ mạnh từ thí nghiệm trên động vật. Trong các nghiên cứu, thio-urea có liên quan đến ung thư tuyến giáp, gan và máu ở động vật.

- Gây rối loạn tuyến giáp: Thio-urea có thể ức chế chức năng tuyến giáp, ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone giáp, dẫn đến tình trạng suy giáp. Trong một số nghiên cứu trên động vật, thio-urea gây phì đại tuyến giáp và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất.

- Độc tính cấp tính: Tiếp xúc qua đường hô hấp, da hoặc tiêu hóa có thể gây kích ứng mắt, da, đường hô hấp; nuồn nôn, đau bụng, chóng mặt nếu nuốt phải.

- Độc tính mãn tính: Tiếp xúc lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận, tuyến giáp và hệ miễn dịch. Cần đặc biệt thận trọng trong môi trường công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm có sử dụng thio-urea.

Theo giới chuyên gia y tế, thio-urea là một hóa chất độc tiềm tàng, có thể gây ung thư, ảnh hưởng nội tiết và tuyến giáp nếu tiếp xúc lâu dài. Không nên sử dụng trong thực phẩm hoặc dược phẩm. Trong các ngành công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm, cần đeo đồ bảo hộ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn hóa chất.

Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng tại Trung Quốc đã báo cáo gặp các triệu chứng đáng ngờ: hơn 30 ca mắc ung thư tuyến giáp, hàng trăm người bị viêm nhiễm phụ khoa, nổi mẩn ngứa, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn tuyến giáp... Đáng chú ý, có ít nhất 10 người khẳng định từng dùng sản phẩm này trước khi mang thai và sau đó gặp các vấn đề nghiêm trọng như thai lưu, thai trứng hoặc trẻ sơ sinh mắc cường giáp.

Trước làn sóng chỉ trích, phía Cotton Secret lên tiếng phản bác: “Sản phẩm đạt tiêu chuẩn và không có rủi ro gây ung thư nếu sử dụng hợp lý”, hãng khẳng định đã phối hợp cơ quan chức năng để kiểm định, đồng thời cho rằng lượng thio-urea tồn dư không gây hại cho sức khỏe người dùng.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm nguôi đi sự hoang mang trong dư luận, khi hàng triệu phụ nữ từng tin tưởng sử dụng sản phẩm này. Nhiều câu hỏi đặt ra: Vì sao lại có thio-urea trong băng vệ sinh? Có được phép đưa chất này vào sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu người dùng bị tổn hại sức khỏe?

Sự kiện này không chỉ là bê bối đơn lẻ mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn ngành hàng chăm sóc cá nhân. Theo TS. Zhang Dai, Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), “70% các ca nhiễm phụ khoa tại Trung Quốc có liên quan đến băng vệ sinh không đạt chuẩn hoặc dùng sai cách”. Người tiêu dùng cần cẩn trọng, hãy đọc kỹ thành phần, kiểm tra nhãn sản phẩm, tránh tin vào chiêu trò “chip công nghệ cao”, thay băng đúng thời gian và nếu có triệu chứng bất thường, phải ngưng sử dụng và đi khám sớm.

Nguồn và ảnh: QQ