Một thực phẩm là “vua phá gan” nhưng đứa trẻ nào cũng mê

Nhiều cha mẹ chỉ nghĩ ăn nhiều đồ ngọt sẽ gây béo phì, sâu răng. Nhưng ít ai ngờ rằng, đường bổ sung, đặc biệt là fructose (đường trái cây công nghiệp) , còn trực tiếp làm tổn hại gan của trẻ.

Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra fructose có khả năng khiến gan tích tụ mỡ mạnh gấp 2-3 lần glucose. Khi trẻ nạp quá nhiều bánh kẹo, nước ngọt chứa siro ngô, siro fructose hay “nước trái cây cô đặc”, gan sẽ phải làm việc quá tải. Lâu dần, mỡ sẽ tích tụ, dẫn đến gan nhiễm mỡ, tiểu đường, thậm chí xơ gan .

Một khảo sát trên gần 2.000 trẻ nhỏ cho thấy trẻ uống nhiều đồ ngọt từ khi còn bé có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu khi đi học cao hơn hẳn. Điều này chứng minh thói quen ăn uống từ nhỏ có thể để lại “dấu ấn bệnh tật” cho cả đời.

Đường không chỉ gây hại cho gan, mà còn là “đồng phạm” của bệnh tim mạch . Trẻ em ăn nhiều đường dễ đối mặt với “tứ cao”: đường huyết cao, huyết áp cao, mỡ máu cao và axit uric cao - những yếu tố hủy hoại hệ tim mạch.

Một nghiên cứu công bố năm 2024 cho thấy nếu hạn chế đường trong “1.000 ngày đầu đời” (từ khi trong bụng mẹ đến 2 tuổi), khi trưởng thành, trẻ sẽ giảm được 35% nguy cơ tiểu đường tuýp 2, 20% nguy cơ cao huyết áp , đồng thời thời điểm phát bệnh cũng muộn hơn 2-4 năm so với những người ăn ngọt sớm.

Ngược lại, trẻ ăn nhiều đường ngay từ nhỏ sẽ giống như nuốt vào người một “quả bom hẹn giờ” , đến tuổi trưởng thành có thể phát bệnh sớm hơn, nặng hơn.

WHO và chuyên gia khuyến cáo: 3 tuổi tuyệt đối không cho ăn thêm đường

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và “Hướng dẫn Dinh dưỡng cho người dân Trung Quốc” đều

nhấn mạnh:

- Trẻ dưới 3 tuổi tuyệt đối không nên ăn thực phẩm có thêm đường.

- Trẻ sau 3 tuổi cũng cần kiểm soát chặt lượng đường , tránh lệ thuộc vị ngọt.

Ngoài nguy cơ sức khỏe, đường còn khiến trẻ dễ nghiện đồ ngọt , dẫn đến biếng ăn thực phẩm tự nhiên, lệ thuộc đồ ăn vặt, càng làm sức khỏe sa sút.

Đường ngọt ngào nhưng là con dao hai lưỡi . Cha mẹ cần tỉnh táo trước những viên kẹo đủ màu, chai nước ngọt đầy bọt hay những chiếc bánh thơm lừng. Hãy nhớ rằng: càng ít đường, gan và trái tim của con càng khỏe mạnh .

Nguồn và ảnh: QQ