Một thói quen ngủ tưởng nhỏ nhưng có thể giúp kéo dài tuổi thọ thêm 4 năm, khoa học đã công nhận!

Nếu bạn thường xuyên thức dậy trong trạng thái uể oải, thiếu ngủ không chỉ khiến hiệu suất làm việc giảm sút mà còn có thể rút ngắn tuổi thọ. Một nghiên cứu mới cho thấy, việc thức khuya liên tục hoặc ngủ quá ít trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm, trong khi chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen ngủ cơ bản cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ thêm tới 4 năm.

Nghiên cứu do các nhà khoa học hợp tác với Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (Vương quốc Anh) cùng công ty bảo hiểm y tế Vitality thực hiện đã đưa ra con số đáng lo ngại: có tới 90% người trưởng thành không đạt được thời lượng ngủ được xem là lành mạnh. Tình trạng thiếu ngủ này có mối liên hệ rõ ràng với nguy cơ tử vong sớm.

Theo phân tích dữ liệu, những người thường xuyên ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong sớm cao hơn khoảng 20% so với nhóm ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng. Đây là mức ngủ được nhiều tổ chức y tế khuyến nghị cho người trưởng thành để duy trì sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và tinh thần.

Tuy nhiên, điểm tích cực của nghiên cứu là các nhà khoa học nhận thấy, việc duy trì những thói quen ngủ đúng cách có thể mang lại lợi ích rất lớn. Những người tuân thủ “vệ sinh giấc ngủ” tốt, đặc biệt là ngủ đủ thời gian và đi ngủ vào cùng một khung giờ mỗi tối, có thể giảm nguy cơ tử vong tới 24% và giảm 7% nguy cơ phải nhập viện vì bất kỳ lý do nào. Khi quy đổi theo tuổi thọ trung bình, nhóm này có thể sống lâu hơn tới khoảng 4 năm.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng “ngủ đúng” không chỉ là số giờ ngủ, mà còn là chất lượng và tính ổn định của giấc ngủ. Điều này đồng nghĩa với việc tránh thói quen lướt điện thoại đến khi ngủ gục, để video YouTube tự động chạy suốt đêm, hay tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh từ màn hình. Chỉ cần 7 đến 8 tiếng ngủ liền mạch, trong không gian yên tĩnh và ít ánh sáng nhân tạo, cơ thể đã có điều kiện phục hồi tốt hơn.

Bác sĩ Katie Tryon, Phó giám đốc điều hành của Vitality, cho biết: “Chỉ cần đi ngủ sớm hơn 15 phút mỗi tối, hoặc chọn đọc sách thay vì xem thêm một tập phim, cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng giấc ngủ theo thời gian. Dữ liệu cho thấy lợi ích này không chỉ dành cho cá nhân mà còn cho toàn xã hội”.

Dù vậy, thực tế cho thấy khoảng một phần ba người trưởng thành thường xuyên ngủ dưới 7 tiếng mỗi đêm. Nhiều người cố bù đắp bằng cà phê hoặc nước tăng lực, nhưng tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ tích tụ thành mất ngủ mạn tính, gây căng thẳng cho hệ tim mạch và hệ miễn dịch.

Thiếu ngủ không chỉ khiến tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, đái tháo đường và trầm cảm. Ngay cả trong ngắn hạn, việc ngủ không đủ cũng có thể làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói và đường huyết, khiến cơ thể dễ mệt mỏi và mất tập trung.

Theo các nhà nghiên cứu, thay đổi quan trọng nhất để cải thiện tuổi thọ lại rất đơn giản: duy trì giờ đi ngủ cố định mỗi tối. Thói quen này giúp cơ thể thiết lập nhịp sinh học ổn định, đồng thời làm giảm nguy cơ tăng cân, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

Giáo sư Joan Costa-i-Font, Giáo sư Kinh tế Y tế tại Trường Kinh tế London, nhận định: “Nghiên cứu cho thấy hành vi ngủ tốt không chỉ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, mà còn là một khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe và chất lượng sống. Tác động tích cực đến năng suất lao động và nền kinh tế là điều không thể xem nhẹ”.

Nói cách khác, ngủ đủ và ngủ đúng giờ không chỉ là chuyện nghỉ ngơi, mà là một trong những thói quen đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ về lâu dài.

Nguồn và ảnh: UNILAD