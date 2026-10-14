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Một thầy giáo 35 tuổi dạy Vật lý trên YouTube có tài sản hơn 38.700 tỷ đồng

Thiên An
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Thầy giáo này từng bỏ dở đại học để dạy học trên YouTube, nay có tên trong danh sách tỷ phú Forbes.

Alakh Pandey sinh năm 1991 ở Prayagraj, Ấn Độ, là người sáng lập PhysicsWallah, nền tảng giúp học sinh luyện thi. Theo Forbes, tính đến ngày 12/10, tài sản của anh ước tính khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 38.700 tỷ đồng), xếp hạng 2.594 thế giới.

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Alakh Pandey, người sáng lập nền tảng học trực tuyến PhysicsWallah (Ảnh: Startup Samadhan)

Alakh Pandey từng học cơ khí tại Đại học Kỹ thuật Harcourt Butler ở Kanpur nhưng nghỉ giữa chừng khi đang học năm ba. Từ năm 2014, anh bắt đầu dạy Vật lý trực tuyến, chủ yếu qua các video bài giảng cho học sinh ôn các kỳ thi cạnh tranh như JEE - kỳ thi tuyển sinh vào các trường kỹ thuật và NEET - kỳ thi tuyển sinh vào các trường y tại Ấn Độ. Kênh YouTube của anh hiện có hơn 14,4 triệu lượt theo dõi.

Năm 2020, Alakh Pandey cùng cộng sự Prateek Maheshwari lập công ty PhysicsWallah. Đến năm 2022, công ty trở thành kỳ lân.

Tháng 11/2025, PhysicsWallah chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá 109 rupee (khoảng 29.400 đồng) một cổ phiếu, thu về 34,8 tỷ rupee (khoảng 9.396 tỷ đồng), trong đó mỗi nhà sáng lập bán ra phần cổ phần trị giá 1,9 tỷ rupee (khoảng 513 tỷ đồng). Ngày 18/11, cổ phiếu lên sàn và mở cửa ở mức 145 rupee (khoảng 39.200 đồng), cao hơn giá chào bán 33%, đưa vốn hóa công ty lên khoảng 409 tỷ rupee (khoảng 110.430 tỷ đồng).

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PhysicsWallah chính thức lên sàn chứng khoán Ấn Độ ngày 18/11/2025 (Ảnh: The Times of India)

Trước đợt chào bán, mỗi nhà sáng lập nắm 40,31% cổ phần. Sau khi lên sàn, truyền thông Ấn Độ ước tính phần của mỗi người trị giá hơn 160 tỷ rupee (khoảng 43.200 tỷ đồng). Trước đó, theo bảng xếp hạng Hurun Ấn Độ 2025, tài sản của Alakh Pandey tăng 223% trong một năm, lên khoảng 145 tỷ rupee (khoảng 39.150 tỷ đồng), vượt cả ngôi sao điện ảnh Shah Rukh Khan với 124,9 tỷ rupee (khoảng 33.723 tỷ đồng). Mỗi bảng xếp hạng tính ở một thời điểm và cách định giá khác nhau nên con số có thể chênh lệch.

Dù vậy, PhysicsWallah vẫn chưa có lãi. Năm tài chính 2025, công ty đạt doanh thu 28,86 tỷ rupee (khoảng 7.792 tỷ đồng) và lỗ ròng 2,43 tỷ rupee (khoảng 656 tỷ đồng), giảm mạnh so với mức lỗ 11,31 tỷ rupee (khoảng 3.054 tỷ đồng) của năm trước. Tài sản của anh chủ yếu là cổ phần nên thay đổi theo giá cổ phiếu, hiện giao dịch quanh mức 140 rupee (khoảng 37.800 đồng), vốn hóa khoảng 408 tỷ rupee (khoảng 110.160 tỷ đồng).

Năm nay, Ấn Độ có kỷ lục 229 người trong danh sách tỷ phú của Forbes. Anh là một trong số đó.

Theo Forbes, Business Standard

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