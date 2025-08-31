Một tháng ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong

Theo báo cáo công tác y tế tháng 8/2025 của Bộ Y tế, trong tháng, cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Tính từ ngày 14/12/2024 đến nay, số ca bệnh cộng dồn trên cả nước là 65.101, trong đó có 11 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 với 53.913 ca mắc và 6 ca tử vong, số ca bệnh năm nay tăng 20,8% và số ca tử vong tăng thêm 5 trường hợp.

Tại khu vực phía Nam, tình hình dịch diễn biến phức tạp. TS, bác sĩ Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố và đặc biệt tại khu vực 2 tỉnh Bình Dương và khu vực 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang gia tăng đột biến. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn khu vực ghi nhận hơn 26.000 ca bệnh, tăng hơn 221% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ ở phía Nam, tại nhiều địa phương khác, số ca mắc sốt xuất huyết cũng ghi nhận xu hướng tăng cục bộ. Trước tình hình này, để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế đồng thời đề nghị các địa phương triển khai các hướng dẫn đã ban hành, bao gồm Công văn số 2234/BYT-PB ngày 15/4/2025 và Kế hoạch số 833/KH-BYT ngày 20/6/2025, nhằm ngăn chặn không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Các tỉnh, thành phố được yêu cầu tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh tại địa bàn, đề xuất biện pháp kiểm soát kịp thời, đồng thời triển khai quyết liệt các hoạt động xử lý ổ dịch. Chính quyền các cấp phải giao trách nhiệm cụ thể, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng. Người dân cần phối hợp cùng ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, đảm bảo tất cả các hộ gia đình, khu dân cư ở vùng dịch và vùng có nguy cơ đều được kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dụng cụ chứa nước, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các Sở Y tế địa phương rà soát, cập nhật kế hoạch phòng chống dịch, tăng cường giám sát, đặc biệt tại các ổ dịch cũ và những nơi nguy cơ cao. Song song đó, hệ thống y tế cần tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, tập huấn cho tuyến cơ sở về chẩn đoán, chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết. Các cơ sở điều trị phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ, chuyển tuyến kịp thời và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh rằng biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng và tránh muỗi đốt. Người dân cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài và sử dụng các biện pháp xua muỗi như kem bôi, đèn hoặc vợt điện. Quan trọng nhất, khi có triệu chứng sốt, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà để tránh nguy cơ bỏ lỡ thời điểm phát hiện dấu hiệu cảnh báo.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để loại bỏ các ổ lăng quăng trong vật dụng chứa nước sinh hoạt, thau rửa và đậy nắp bể nước, thả cá vào bể cảnh, thay nước bình hoa thường xuyên, nhỏ muối hoặc hóa chất diệt lăng quăng vào các bát nước kê chân chạn, bể cảnh hoặc hòn non bộ. Các vật dụng phế thải có khả năng đọng nước cần được loại bỏ hoặc lật úp để không tạo môi trường cho muỗi sinh sản.

Hà Nội cảnh báo nguy cơ gia tăng dịch bệnh truyền nhiễm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đang có xu hướng tăng, một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Ngành y tế dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Trong tuần từ ngày 22 đến 29/8, toàn thành phố ghi nhận 150 ca sốt xuất huyết tại 77 phường xã, tăng 5 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 1.220 ca, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân phân bố tại 120 phường xã. Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 8 ổ dịch tại nhiều địa bàn như Từ Liêm, Phú Xuyên, Bát Tràng, Thanh Oai…, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 47, hiện còn 14 ổ dịch đang hoạt động.

Cùng thời gian, Hà Nội phát hiện 79 trường hợp tay chân miệng tại 70 phường xã, tăng 15 ca so với tuần trước. Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố có 3.860 ca mắc, không ghi nhận tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong tuần chỉ có 1 ổ dịch cộng đồng tại Ô Diên, chủ yếu ca bệnh tản phát, không có ổ dịch phức tạp. CDC Hà Nội dự báo số ca tay chân miệng có thể gia tăng khi trẻ mầm non và tiểu học trở lại trường học.

Đáng chú ý, trong tuần thành phố ghi nhận 5 ca sởi tại 5 phường xã, cộng dồn năm 2025 đã có 4.352 ca, trong đó 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ 2024. Ngoài ra, Hà Nội phát hiện 1 ca ho gà tại Đông Anh, nâng tổng số lên 24 trường hợp từ đầu năm; 1 ca uốn ván người lớn tại Hòa Phú, cộng dồn 22 ca. Các chỉ số cho thấy số mắc ho gà giảm nhưng uốn ván lại có xu hướng tăng so với năm trước.

Phun thuốc diệt muỗi tại xã Mỹ Đức, Hà Nội.

Đối với COVID-19, Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca trong tuần, tăng 1 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố đã có 2.199 ca, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, các bệnh truyền nhiễm khác như liên cầu lợn, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc mới.

CDC Hà Nội nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có thể phức tạp hơn do thời tiết thay đổi, cùng với việc gia tăng giao lưu, đi lại, du lịch và tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội lớn trên địa bàn. Đơn vị sẽ thường trực, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết tại Tây Hồ, Thượng Phúc, Bát Tràng, Liên Minh, Mỹ Đức.

Các trạm y tế phường xã được yêu cầu tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức lễ kỷ niệm, giám sát ca bệnh từ cơ sở y tế đến cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng, nhằm kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý, không để dịch lây lan diện rộng.