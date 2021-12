Một số nguyên nhân gây đau khớp gối

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho đầu gối bị tổn thương trong đó thường gặp ở các nguyên nhân sau:

1. Thoái hóa khớp gối

Đau đầu gối là do thoái hóa khớp gối. Tình trạng này thường gặp ở người lớn tuổi và liên quan chặt chẽ với độ tuổi, ảnh hưởng nhiều sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Theo thống kê, tình trạng đau khớp gối thường gặp ở người trên 50 tuổi.

Nguyên nhân do tuổi tác ngày càng cao, xương khớp sẽ bị lão hoá, sau 40 tuổi sụn khớp sẽ bị bào mòn, không còn giữ được sự chắc khỏe, xương dưới sụn hình thành phát triển các gai xương và bị biến đổi cấu trúc.

các gai xương này sẽ tì vào đầu xương còn lại hoặc chèn ép dây thần kinh gây đau nhức, cơn đau tăng khi người bệnh cử động, làm hạn chế chuyển động nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ tàn phế.

Đau khớp gối là vấn đề rất hay gặp ở nhiều người.

2. Viêm bao hoạt dịch đầu gối

Đây là một trong những bệnh lý xương khớp rất hay gặp hiện nay. Bệnh hay gặp ở những người lao động tay chân, các vận động viên thể thao. Nguyên nhân của viêm bao hoạt dịch khớp gối là do bao hoạt dịch ở khớp gối bị viêm nhưng không phải do nhiễm khuẩn. Bao hoạt dịch nằm ở dưới các gân bám vào xương, giúp cho gân di động dễ dàng và không bị tổn thương khi co, duỗi.

Nếu có bất kỳ một tác động nào như chấn thương hoặc một bệnh lý nào đó liên quan đến khớp gối (viêm khớp dạng thấp, thoái hoá…) hoặc do tính chất công việc ở những người thợ sửa xe, thợ mộc, thợ nề… với hoạt động phải quỳ gối thường xuyên, đặc biệt trên bề mặt cứng sẽ bị viêm.

Viêm màng bao hoạt dịch đầu gối là một trong những nguyên nhân của đau khớp gối.

3. Viêm gân bánh chè

Đây là tình trạng của viêm gân xung quanh đầu gối. Bệnh xảy ra ở những vận động viên thể thao hoặc chấn thương đầu gối. Viêm gân bánh chè xảy ra khi gân bánh chè chịu các lực liên tục, dẫn đến tổn thương gân.

Nguyên nhân có nhiều, nhưng yếu tố thuận lợi dễ gặp nhất là ở những người luyện tập thể thao với động tác nhảy lặp đi lặp lại thường xuyên, tăng đột ngột cường độ hoạt động thể chất. Ngoài ra, viêm gân bánh chè còn gặp ở những người thừa cân, béo phì làm tăng áp lực lên gân bánh chè, dẫn đến tăng nguy cơ viêm gân bánh chè.

4. Viêm khớp dạng thấp

Đây là một loại bệnh tự miễn và có thể gặp ở bất kỳ một khớp nào, trong đó có cả khớp gối. Nguyên nhân viêm khớp dạng thấp chưa được xác định rõ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có thể do nhiều yếu tố, trong đó có thể do gen.

Ngoài ra, có thể do các yếu tố môi trường, nhưng cũng không thực sự rõ ràng, chỉ có vai trò kích hoạt và gây tình trạng viêm khớp.

Theo thống kê, viêm khớp dạng thấp thường gặp ở người có độ tuổi từ 20 - 40 và phụ nữ trong thời kỳ mang thai có tỷ lệ mắc bệnh nhiều gấp 2 - 3 lần bệnh nhân nam. Bệnh gây tình trạng sưng đau các khớp nếu không được điều trị, người bệnh chủ quan sẽ gây tàn phế do tình trạng phá hủy khớp.

Gout là một loại viêm khớp gây sưng, đau và có thể ảnh hưởng đến đầu gối của người bệnh.

5. Gout

Gout là một loại viêm khớp gây sưng, đau và làm biến dạng nhiều nhất. Các khớp thường gặp là khớp ngón chân nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến cả đầu gối của người bệnh. Đây là bệnh lý rối loạn chuyển hóa acid uric. Bệnh thường khởi phát ở nam giới tuổi từ 40 - 60 và ở nữ giới sau mãn kinh.

Theo nghiên cứu khoảng 5-20% bệnh nhân có acid uric máu cao sẽ mắc bệnh gout. Một số yếu tố nguy cơ của bệnh gout là nam giới tuổi trung niên hoặc nữ sau mãn kinh, người uống nhiều rượu bia, người béo phì, người mắc hội chứng chuyển hóa, tăng acid uric máu kéo dài, tiền căn gia đình mắc bệnh gout, sử dụng lâu dài các thuốc làm tăng acid uric máu.

6. Viêm khớp nhiễm khuẩn

Là tình trạng một trong các cơ quan của cơ thể bị nhiễm trùng, khi đó vi khuẩn sẽ tấn công vào các khớp, trong đó có khớp gối. Nguyên nhân thường gây viêm khớp nhiễm khuẩn nhất là các vi khuẩn như: Staphylococcus Aureus, Streptococcus pyogenes và Haemophilus influenzae. Ở một số người già, có thể gặp vi khuẩn E. Coli và Pseudomonas spp.

Ngoài ra, các virus có khả năng gây viêm khớp nhiễm khuẩn là virus viêm gan A, B, và C, Parvovirus B19, virus Herpes, HIV (gây bệnh AIDS), Adenovirus, virus Coxsackie, virus quai bị và virus Ebola.

Các nguy cơ gây viêm khớp nhiễm khuẩn còn bao gồm tiền sử bệnh khớp, chấn thương, phẫu thuật và các bệnh nội khoa như đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh hồng cầu liềm, các bệnh thấp khớp và các rối loạn suy giảm miễn dịch.

Viêm khớp nhiễm khuẩn là tình trạng một trong các cơ quan của cơ thể bị nhiễm trùng.

7. Rách sụn chêm đầu gối

Sụn chêm nằm phía trong và phía ngoài khớp có vai trò quan trọng trong việc phân phối lực và tạo sự vững chắc cho khớp. Rách sụn chêm đầu gối xảy ra mọi lứa tuổi. Đối với người trẻ thường xảy ra sau một chấn thương trong trạng thái gối gấp (ngồi xổm) đồng thời chân bị vặn xoắn, thường gặp trong chấn thương thể thao, tai nạn giao thông.

Ở người già rách sụn chêm thường do thoái hóa và xảy ra khi người bệnh ngồi ghế và đứng lên đột ngột trong tư thế bất lợi, chân bị vặn xoắn… Rách sụn chêm đầu gối không được điều trị dần dần sưng lên và cảm giác mất linh hoạt gối.

Đầu gối bị rách sụn chêm cũng là một trong những nguyên nhân gây đau khớp gối.

8. Bệnh Osgood - Schlatter

Đây là bệnh viêm lồi củ trước xương chày, thường gặp ở trẻ độ tuổi đang phát triển, tham gia nhiều vào các hoạt động thể thao như đá bóng, chạy, bóng rổ... Theo thống kê bệnh hay gặp ở bé trai từ 12 - 14 tuổi và bé gái từ 10 - 13 tuổi.

Nguyên nhân gây bệnh Osgood - Schlatter được cho là do chấn thương bởi sự kéo giãn quá mức của gân xương bánh chè tại điểm bám của nó vào đầu xương không chắc chắn ở trẻ em, dẫn tới các gẫy xương vi mô. Cơn đau có thể kéo dài trên một tháng và tiếp tục tái diễn cho đến khi xương của các em ngừng phát triển.

Tóm lại: Đau khớp gối do nhiều nguyên nhân, vì vậy khi có biểu hiện bất thường sưng đau, đi lại khó khăn hoặc kèm theo các dấu hiệu khác như: Sốt, người mệt mỏi, đau nhức không giảm, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị. Không được chủ quan, không được tự ý dùng thuốc theo mách bảo vì có thể gây nguy hại.