HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một số loại chất béo có thể kích hoạt hoặc ức chế ung thư tuyến tụy

Anh Thư
|

Nghiên cứu mới từ Trường Y khoa Đại học Yale (Mỹ) đã phát hiện ra vai trò của một số loại chất béo đối với bệnh ung thư tuyến tụy.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã liên kết chế độ ăn nhiều chất béo với nguy cơ ung thư gia tăng. Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cancer Discovery cho thấy trong bệnh ung thư tuyến tụy - một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, tác động tốt hay xấu là nằm ở loại chất béo.

Một số loại chất béo có thể kích hoạt hoặc ức chế ung thư tuyến tụy - Ảnh 1.

Các loại chất béo khác nhau sẽ tác động khác nhau đến ung thư tuyến tụy - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả từ Trường Y khoa Đại học Yale (Mỹ) đã thử nghiệm 12 chế độ ăn giàu chất béo trên một nhóm chuột.

Mỗi chế độ ăn đều chứa cùng một lượng calo nhưng sử dụng các nguồn chất béo khác nhau, được thiết kế để phản ánh các mô hình phổ biến trong thói quen ăn uống hiện đại của người Mỹ.

Kết quả cho thấy chế độ ăn giàu axit béo không bão hòa đa (PUFA) không những không tác động xấu đến bệnh ung thư tuyến tụy, mà trái lại còn làm chậm sự phát triển của khối u ở những con chuột đã mắc bệnh.

Ở những con chuột có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao do di truyền, chế độ ăn giàu PUFA cũng giúp làm giảm 50% nguy cơ.

Đây là một tin tốt bởi PUFA có trong nhiều loại thực phẩm phổ biến: Cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi...) và dầu cá; dầu đậu nành, dầu mè, dầu hướng dương, dầu hạt lanh...

Một số loại rau màu xanh lá đậm cũng chứa lượng nhỏ PUFA. Ngoài ra, trứng giàu omega-3 từ gia cầm được ăn chế độ bổ sung cũng là một lựa chọn.

Hầu hết các chế độ ăn nhiều chất béo khác không có lợi cho bệnh ung thư tuyến tụy nói riêng và ung thư nói chung, nhưng gây ngạc nhiên nhất là chế độ ăn giàu axit oleic, một axit béo không bão hòa đơn (MUFA).

MUFA có trong dầu ô liu, đậu phộng, quả bơ, mỡ heo... đã đẩy nhanh đáng kể sự phát triển khối u ở chuột có khuynh hướng di truyền mắc ung thư tuyến tụy.

MUFA vốn được coi là chất béo "tốt" bởi có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy chúng có thể gây bất lợi cho những người có nguy cơ mắc bệnh này cao, cũng như cho người đã mắc bệnh.

Theo các tác giả, kết quả trên đã mở ra hướng xây dựng chiến lược phòng ngừa chế độ ăn cho nhóm có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao, điều rất quan trọng trong bối cảnh một dạng của nó - ung thư biểu mô tuyến tụy - vẫn là vấn đề nan giải với y học, chỉ có khoảng 13% bệnh nhân sống sót sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán.

Bác sĩ dinh dưỡng điểm danh 4 thói quen ăn uống "thúc đẩy" ung thư dạ dày
Tags

ung thư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại