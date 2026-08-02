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Một số giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng vẫn cần ít nhất 4 giờ để xử lý

Linh San
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Không phải mọi giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng đều có thể đến tài khoản người nhận ngay lập tức.

Một số giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng vẫn cần ít nhất 4 giờ để xử lý - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động phải được xử lý qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH), nhằm bảo đảm an toàn, kiểm soát rủi ro và thanh khoản của toàn hệ thống.

Ngay sau khi quy định được áp dụng, nhiều ngân hàng như VPBank, Agribank, BIDV,... đã lần lượt thông báo tới khách hàng về việc các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được xử lý qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; đồng thời dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với giao dịch trên 500 triệu để xử lý theo phương thức chuyển nhanh 247.

Điều này khiến không ít khách hàng lo ngại thời gian xử lý các khoản chuyển tiền giá trị lớn sẽ kéo dài, đặc biệt với những giao dịch cần hoàn tất ngay trong ngày.

Trước những băn khoăn này, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), cho biết NHNN không cấm việc tách lệnh giao dịch. Tuy nhiên, thay vì để hệ thống tự động chia nhỏ giao dịch và xử lý như trước, ngân hàng phải thông báo rõ ràng cho khách hàng và chỉ được thực hiện sau khi khách hàng xác nhận đối với từng lệnh được tách. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch, đồng thời hạn chế các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh khi ngân hàng tự động xử lý giao dịch thay mặt khách hàng.

Sau khi có hướng dẫn từ NHNN, một số ngân hàng đã triển khai trở lại tính năng tách lệnh chuyển tiền nhanh 24/7 đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên theo cơ chế mới. Theo đó, khi khách hàng khởi tạo giao dịch có giá trị lớn, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều lệnh có giá trị dưới 500 triệu đồng và hiển thị đầy đủ thông tin để khách hàng xác nhận đối với từng lệnh trước khi thực hiện. Sau khi hoàn tất các bước xác thực theo quy định, giao dịch vẫn có thể được xử lý qua kênh chuyển tiền nhanh 24/7.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện vẫn còn một số ngân hàng chưa triển khai trở lại cơ chế tách lệnh. Trên ứng dụng của các ngân hàng này, khách hàng được thông báo rằng các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ cần ít nhất 4 giờ để xử lý. Nếu giao dịch được thực hiện sau 16 giờ hoặc vào cuối tuần, ngày nghỉ lễ, thời gian hoàn tất có thể được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Một số giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng vẫn cần ít nhất 4 giờ để xử lý - Ảnh 2.

Do đó, trước khi thực hiện các khoản chuyển tiền có giá trị lớn, khách hàng nên chủ động kiểm tra xem ngân hàng mình đang sử dụng đã hỗ trợ cơ chế tách lệnh để chuyển tiền nhanh 24/7 hay chưa.

Trong trường hợp ngân hàng chưa triển khai, người dùng cần tính toán thời điểm chuyển tiền phù hợp bởi giao dịch có thể mất ít nhất 4 giờ để xử lý, thậm chí kéo dài sang ngày làm việc kế tiếp nếu phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ.

Việc chủ động nắm rõ cách thức xử lý của ngân hàng sẽ giúp hạn chế gián đoạn trong các kế hoạch thanh toán, đặc biệt với những giao dịch cần hoàn tất đúng thời hạn.

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