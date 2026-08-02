Chi ra 10 tỷ đồng gom cổ phiếu để trung bình giá rồi rơi vào thế mắc kẹt khi cổ phiếu rớt thẳng đứng, bán không ai mua ông Đỗ Tiến Dũng quyết “đâm lao thì phải theo lao”.

Mới đây câu chuyện về Wang Xin, một nhà đầu tư tại Trung Quốc từng chịu khoản lỗ trên 80% nhưng vẫn kiên trì trung bình giá đến 8 năm rồi trở thành chủ tịch công ty gây sự chú ý lớn.

Nhưng ở Việt Nam, còn có một câu chuyện vô tình lướt sóng thành chủ tịch cũng ly kỳ không kém. Đó là chuyện về ông Đỗ Tiến Dũng, chủ tịch của Công ty cổ phần ô tô Hàng Xanh (HAXACO).

Giai đoạn 2011–2012, sự ra đời của Thông tư 20 với các quy định thắt chặt hoạt động nhập khẩu ô tô đã khiến việc kinh doanh của ông Dũng gặp khủng hoảng, buộc ông phải đóng cửa toàn bộ 6 showroom tại Hà Nội và TP.HCM.

Giá cổ phiếu Haxaco có lúc giảm xuống chỉ còn vài trăm đồng (tính theo giá điều chỉnh)

Trong lúc công việc đình trệ, ông chuyển sang đầu tư cổ phiếu HAX của Haxaco – doanh nghiệp phân phối xe Mercedes-Benz – với mức giá ban đầu khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi mua, thị giá cổ phiếu HAX liên tục giảm sâu xuống dưới mệnh giá, rơi về mức khoảng 4.500 đồng/cổ phiếu (tính theo giá điều chỉnh hiện chỉ tương đương vài trăm đồng mỗi cổ phiếu). Để trung bình giá, ông tiếp tục dùng nguồn vốn còn lại gom thêm.

Khi số tiền đầu tư lên tới nhiều tỷ đồng và nắm giữ khoảng 7% vốn điều lệ Haxaco, ông Dũng quyết định vào TP.HCM để tìm hiểu tình hình thực tế của doanh nghiệp. Khảo sát nội tại, ông nhận thấy công ty đang đứng trên bờ vực phá sản với các khoản thua lỗ, nợ thuế và bị ngân hàng ngừng cấp tín dụng. Bên cạnh đó, bộ máy nội bộ rơi vào tình trạng mâu thuẫn sâu sắc, "5 người 6 phe".

Giá trị thực của công ty lúc này chỉ còn khoảng 40 tỷ đồng, xưởng dịch vụ tồn tại nhiều tiêu cực như tráo đổi phụ tùng dởm, còn bộ phận kinh doanh hoạt động chây ỳ, để xe tồn kho.

Trước thực trạng nguy hiểm, ông Dũng chủ động thương lượng bán lại toàn bộ cổ phần cho các cổ đông khác nhưng không ai mua. Nhằm tránh nguy cơ mất trắng tài sản, ông chọn giải pháp mua tiếp cổ phần từ các cổ đông này để nâng tỷ lệ sở hữu lên 24%, sau đó tiếp tục gom tích lũy lên 32% vốn điều lệ, ngang bằng với cổ đông nhà nước là Samco.

Với tư cách cổ đông lớn, ông ứng cử vào ban lãnh đạo và được bầu làm Tổng giám đốc Haxaco vào tháng 4/2013 sau kỳ Đại hội đồng cổ đông kéo dài 12 tiếng.

Bất đắc dĩ trở thành Tổng giám đốc, ông Dũng liên tiếp đối mặt khó khăn khi công ty trên bờ vực phá sản

Ngay khi tiếp quản điều hành, ông Dũng đối mặt với thử thách lớn khi Haxaco nhận quyết định cưỡng chế thuế và bị ngân hàng siết nợ khoản vay 20 tỷ đồng. Do cổ đông Samco không có điều kiện chi trả, ông Dũng đã quyết định thế chấp căn nhà của gia đình tại Hà Nội cho ngân hàng để lấy tiền giải quyết nợ nần, cứu Haxaco thoát khỏi nguy cơ phá sản.

Sau khi thu xếp xong tài chính, ông Dũng bắt tay vào tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp. Ông chấn chỉnh xưởng dịch vụ, loại bỏ các hành vi tiêu cực, xây căng tin và lắp điều hòa phòng nghỉ cho công nhân.

Về chính sách thu nhập, ông áp dụng cơ chế thưởng theo hiệu quả công việc cho công nhân, trong khi giảm 20–25% lương lãnh đạo và bản thân ông chỉ nhận 50% lương. Đối với bộ phận kinh doanh, ông thực hiện thay máu nhân sự khi sa thải hơn 50% nhân viên yếu kém, chây ỳ.

Đến năm 2015, ông Dũng đưa ra quyết định chiến lược là đóng cửa chi nhánh Cần Thơ hoạt động không hiệu quả để mở rộng thị trường ra Hà Nội. Haxaco lần lượt khai trương các showroom tại đường Láng Hạ (năm 2015) và Kim Giang (năm 2016).

Việc tiến quân ra Bắc đúng thời điểm hãng sản xuất ra mắt nhiều dòng xe mới đã giúp doanh số Haxaco tăng vọt. Doanh nghiệp nhanh chóng chuyển trạng thái từ thua lỗ sang có lãi lớn, vươn lên trở thành nhà phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam, chiếm gần 40% lượng xe Mẹc bán ra trên thị trường.

Ông Đỗ Tiến Dũng đã rời ghế Tổng giám đốc và hiện là Chủ tịch Công ty cổ phần ô tô Hàng Xanh (HAXACO)

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng (quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc áp dụng từ tháng 8/2020), ông Dũng rời vị trí tổng giám đốc và chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bên cạnh mảng xe sang truyền thống, Haxaco chủ động mở rộng hệ sinh thái kinh doanh sang phân phối xe điện. Tháng 3/2026, HĐQT Haxaco thông qua việc nhận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt – đơn vị chuyên kinh doanh, phân phối, sửa chữa và vận hành hệ thống đại lý xe VinFast. Thương vụ hoàn tất giúp Tương Lai Việt trở thành công ty con và hợp nhất kết quả kinh doanh vào Haxaco từ cuối quý I/2026.

Hoạt động mở rộng kinh doanh cùng sự phục hồi của thị trường ô tô đã mang lại kết quả tích cực cho Haxaco trong nửa đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Haxaco đạt doanh thu thuần 1.558 tỷ đồng (tăng 51% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng (tăng 69%). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.656 tỷ đồng, tăng 33% và lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.