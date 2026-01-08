Một siêu thị thông báo thu hồi đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống

Công an TP Hải Phòng mới đây đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào Công ty CP đồ hộp Hạ Long, gây rúng động dư luận bởi đây là thương hiệu lâu đời, kênh phân phối rộng rãi.

Sáng 8-1, MM Mega Market Việt Nam cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, MM Mega Market Việt Nam đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Cụ thể, toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.

Một số sản phẩm của đồ hộp Hạ Long bán online

MM Mega Market Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Trong khi đó, phản hồi ban đầu từ bộ phận thu mua của Central Retail (siêu thị GO!, Tops Market và mini go!,…) thì hệ thống bán lẻ này không nhập hàng từ nhà cung cấp đồ hộp Hạ Long.

Các siêu thị khác đang rà soát trên hệ thống trước thông tin vụ việc tại đồ hộp Hạ Long.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người tiêu dùng đã vào Fanpage "Đồ hộp Hạ Long" với 6.800 người theo dõi để thả bình luận bức xúc và thả biểu tượng phẫn nộ nên trang này hiện đã khóa bình luận.

Quản trị kênh cho biết sẽ có phản hồi chính thức xung quanh thông tin công an công bố.