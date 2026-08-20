Mua thịt lợn tưởng đơn giản nhưng để chọn được miếng ngon không phải chuyện dễ.

Đứng trước một sạp đầy thịt lợn, nhiều người có xu hướng chọn miếng trông đỏ hồng, bắt mắt nhất. Tuy nhiên, màu sắc của thịt còn chịu ảnh hưởng bởi phần cơ, lượng sắc tố myoglobin và mức độ tiếp xúc với oxy. Vì vậy, màu sắc là chi tiết đáng quan sát nhưng không nên được sử dụng riêng lẻ để đánh giá độ tươi của thịt.

Muốn chọn được miếng thịt lợn đáng mua, bạn nên kiểm tra đồng thời 4 điểm dưới đây.

1. Đừng tìm miếng đỏ nhất, hãy nhìn màu sắc tổng thể

Thịt lợn tươi thường có màu hồng đến hồng xám tự nhiên, trong khi từng phần thịt có thể đậm nhạt khác nhau. Vì thế, người mua không cần cố tìm miếng đỏ nhất sạp với suy nghĩ màu càng đậm thì thịt càng tươi. Thay vào đó, hãy quan sát tổng thể miếng thịt. Màu sắc nên tương đối tự nhiên và phù hợp với phần thịt đang mua. Một số thay đổi màu sắc cũng có thể xảy ra do quá trình tiếp xúc với oxy, vì vậy thịt hơi sẫm màu chưa đủ để kết luận đã hỏng. Điều đáng lưu ý hơn là khi màu sắc bất thường xuất hiện cùng các dấu hiệu khác như mùi khó chịu, bề mặt nhớt hoặc dính. Nếu nhiều biểu hiện cùng xuất hiện, tốt nhất bạn nên chuyển sang miếng khác.

2. Nhìn kỹ bề mặt rồi mới quan tâm nhiều nạc hay nhiều mỡ

Nhiều người đi chợ thường nhìn ngay tỷ lệ nạc - mỡ để chọn thịt. Tuy nhiên, đây chủ yếu là tiêu chí phụ thuộc vào món ăn. Trước khi cân nhắc phần nào nhiều nạc hay nhiều mỡ, người mua nên kiểm tra tình trạng của bề mặt thịt. Thịt lợn tươi có kết cấu chắc và bề mặt không xuất hiện lớp nhớt bất thường. Nếu miếng thịt trông trơn nhớt, dính hoặc có những biểu hiện khác thường đi kèm mùi khó chịu, không nên mua chỉ vì màu sắc bên ngoài vẫn đẹp. Phần mỡ cũng nên có màu sắc tự nhiên, không có mùi bất thường. Với một số phần thịt, lượng mỡ xen kẽ vừa phải còn giúp món ăn mềm và có hương vị hơn, vì vậy không phải cứ chọn miếng càng ít mỡ càng tốt.

3. Thịt nên săn chắc, không mềm nhũn bất thường

Ngoài màu sắc và bề mặt, kết cấu là điểm tiếp theo nên kiểm tra. Miếng thịt lợn tươi thường giữ được cấu trúc chắc thay vì mềm nhũn hoặc bở bất thường. Nếu mua tại chợ truyền thống, bạn có thể quan sát khi người bán cắt hoặc cầm miếng thịt lên. Phần nạc nên có cấu trúc tương đối rõ, không nhão và không có lớp dịch nhớt bao phủ. Với thịt đóng gói trong siêu thị, không cần mở bao bì để kiểm tra. Thay vào đó, hãy nhìn tình trạng miếng thịt qua lớp bao gói, đồng thời kiểm tra kỹ bao bì. Những khay thịt bị rách màng bọc, hở hoặc rò rỉ dịch không nên lựa chọn.

4. Có mùi bất thường thì nên đặt xuống

Mùi là một trong những dấu hiệu quan trọng khi đánh giá tình trạng của thịt. Thịt lợn tươi không nên xuất hiện mùi ôi, chua hoặc mùi khó chịu rõ rệt. Đặc biệt, đừng vì miếng thịt có màu đẹp mà bỏ qua dấu hiệu này. Khi mùi bất thường xuất hiện cùng bề mặt nhớt, dính hoặc màu sắc thay đổi rõ rệt, đó là những dấu hiệu cho thấy người mua nên chuyển sang lựa chọn khác. Với thịt được đóng gói kín, bạn không nên tự mở sản phẩm tại cửa hàng chỉ để kiểm tra mùi. Lúc này, hãy ưu tiên quan sát màu sắc, tình trạng bao bì, điều kiện bảo quản và thông tin về thời hạn sử dụng trên nhãn.

Chọn được thịt tươi rồi, mua phần nào ngon?

Không có phần thịt lợn nào ngon nhất cho tất cả món ăn, bởi tỷ lệ nạc, mỡ và mô liên kết khác nhau sẽ phù hợp với từng cách chế biến. Sau khi kiểm tra độ tươi, người mua có thể chọn phần thịt dựa vào món định nấu:

- Thịt ba chỉ: Có các lớp nạc và mỡ xen kẽ, khi nấu ít bị khô, vị béo rõ. Phần này hợp để kho tàu, rang cháy cạnh, luộc, nướng hoặc quay giòn bì.

- Thịt nạc vai: Có nạc xen một lượng mỡ nhất định nên mềm và đậm đà hơn nhiều phần thịt quá nạc. Nạc vai thích hợp để xay làm thịt viên, làm nhân nem, áp chảo, nướng hoặc rang.

- Thịt thăn: Đây là phần khá nạc, mềm nhưng dễ khô nếu nấu quá lâu. Thăn lợn phù hợp với những món chế biến nhanh như xào, áp chảo, chiên hoặc làm thịt sốt.

- Sườn: Phần thịt bám quanh xương có cả nạc và mỡ, thích hợp với nhiều kiểu chế biến. Bạn có thể chọn sườn để nướng, rim, xào chua ngọt, kho hoặc nấu canh.

- Chân giò: Có da, thịt, gân và mô liên kết nên đặc biệt phù hợp với những món cần thời gian nấu lâu. Đây là lựa chọn quen thuộc để hầm, nấu giả cầy, luộc hoặc kho.

- Mông/đùi lợn: Tỷ lệ nạc khá cao, thớ thịt tương đối chắc. Phần này có thể dùng để luộc, rang, xào, rim hoặc làm ruốc.

Vì vậy, thay vì ra chợ rồi mặc định chọn miếng thịt lợn nhiều nạc nhất, mọi người nên xác định món ăn trước. Chọn đúng phần thịt không chỉ giúp món ngon hơn mà còn tránh tình trạng mua phần quá nạc để kho rồi bị khô, hoặc chọn phần nhiều mỡ cho món vốn cần thịt săn chắc.