Một phụ nữ có biểu hiện lạ nhất quyết yêu cầu chuyển tiền, nhân viên ngân hàng báo công an

Duy Anh |

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và nhân viên ngân hàng, một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng đã được phát hiện.

Bộ Công an thông tin, trước đó, khoảng 16 giờ ngày 28/4, Công an xã Cẩm Khê nhận được tin báo từ nhân viên một ngân hàng trên địa bàn về việc một người phụ nữ lớn tuổi đến làm thủ tục chuyển tiền với biểu hiện hoang mang, lo lắng và kiên quyết yêu cầu chuyển khoản dù được nhân viên ngân hàng giải thích, khuyến cáo.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động báo cho lực lượng Công an để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Khê khẩn trương cử cán bộ đến ngân hàng. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng có mặt, người phụ nữ đã rời đi để tìm địa điểm khác chuyển tiền.

Một phụ nữ có biểu hiện lạ nhất quyết yêu cầu chuyển khoản, nhân viên ngân hàng báo công an - Ảnh 1.

Công an xã Cẩm Khê tuyên truyền, giải thích về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo cho bà H. biết (Ảnh: Bộ Công an).

Từ thông tin nhận dạng do ngân hàng cung cấp, Công an xã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm và xác định người phụ nữ là bà T.T.H. (sinh năm 1950, trú tại khu Gò Làng Trên, xã Cẩm Khê).

Quá trình tiếp cận, mặc dù đã được giải thích về nguy cơ bị lừa đảo, bà H. vẫn tin rằng mình đang làm theo yêu cầu của "cơ quan chức năng" và tiếp tục tìm cách chuyển tiền.

Công an xã sau đó đã mời bà về trụ sở để tiếp tục tuyên truyền, giải thích, động viên và trấn an tinh thần.

Tại đây, bà H. cho biết, trước đó bà nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ thuộc Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền đang có để "xác minh tài sản". Đối tượng còn đe dọa sẽ khám xét nơi ở và bắt tạm giam nếu bà không chấp hành.

Do lo sợ, bà H. đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm 15,2 triệu đồng đến ngân hàng để chuyển theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi được lực lượng Công an phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, bà H. đã nhận thức rõ vụ việc, dừng việc chuyển tiền và giữ lại toàn bộ tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh. Cơ quan Công an không làm việc với công dân bằng hình thức yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Khi gặp các trường hợp nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, xác minh thông tin và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Thạch Chanh Tra
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
