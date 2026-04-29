Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Thạch Chanh Tra

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thạch Chanh Tra (sinh năm 1972, cư trú ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long).

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến nay, Thạch Chanh Tra lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với những từ ngữ, lời nói không đúng sự thật; tham gia hội luận các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước và cá nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn.

Các ngành, đoàn thể xã đã giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng Thạch Chanh Tra vẫn không có sự chuyển biến tích cực mà càng tỏ thái độ cực đoan, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.