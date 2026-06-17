Một phụ nữ 41 tuổi tử vong vì suy thận cấp, bác sĩ thở dài: Thà nhịn khát còn hơn uống 2 loại nước này vào ban đêm!

Kể từ khi người phụ nữ này nhập viện vì ngất xỉu đến khi tử vong chỉ chưa đầy 3 ngày. Trước đó, cô luôn nghĩ những dấu hiệu của suy thận là do mệt mỏi, áp lực công việc, ngồi lâu trong văn phòng.

Những ngày cuối cùng của Li Sha (41 tuổi, sống tại Sơn Đông, Trung Quốc) trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) là một chuỗi ám ảnh đối với người thân. Người phụ nữ vốn là trụ cột kinh tế tại một ngân hàng giờ đây nằm bất động, cơ thể phù nề biến dạng, hơi thở đứt quãng bên cạnh tiếng máy đo nhịp tim kêu liên hồi.

Trước đó, Li Sha chỉ nghĩ dấu hiệu khô miệng, mệt mỏi, tiểu đêm , đau thắt lưng là do áp lực công việc. Cho đến khi cô ngã gục ngay tại bàn làm việc và được đưa đi cấp cứu, kết quả xét nghiệm chỉ số creatinine tăng vọt đã định đoạt số phận của cô: Suy thận giai đoạn cuối, toàn bộ hệ thống lọc máu đã hoàn toàn tê liệt.

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Đáng sợ hơn, một đợt suy thận cấp tính bất ngờ ập xuống chồng lên nền mạn tính. Thận đột ngột ngưng trệ hoàn toàn chức năng lọc chỉ trong vài giờ, khiến các chất độc ứ đọng không thể kiểm soát, bùng phát hội chứng urê huyết cao làm Li Sha rơi thẳng vào hôn mê sâu. Lượng nước dư thừa không có lối thoát dẫn đến tình trạng phù phổi cấp, chất lỏng tràn ngập các phế nang khiến cô liên tục co thắt và nghẹt thở dữ dội.

Dù được cắm ống nội khí quản và chạy thận nhân tạo cấp cứu ngay lập tức, nhưng hệ thống mạch máu thận của cô đã bị tổn thương không thể phục hồi. Đến ngày thứ ba tại phòng ICU, nồng độ kali trong máu tăng vọt do thận bất lực không thể bài tiết đã kích hoạt một cơn loạn nhịp tim cấp tính. Khi tiếng máy định vị tim kéo một đường dài vô vọng, Li Sha vĩnh viễn ra đi ở tuổi 41 do ngừng tim và suy đa tạng sau 3 ngày chống chọi, bỏ lại đứa con thơ và nỗi xót xa tột độ cho gia đình.

Điều không ai ngờ là, "thủ phạm" đẩy Li Sha vào thảm kịch lại là 2 loại nứic quen thuộc, "vạn người" mê mà cô dùng mỗi tối. Vị bác sĩ cấp cứu sau khi biết được thói quen phá thận này của Li Sha, buột miệng mà nói: Thà nhịn khát còn hơn uống nó vào ban đêm!

2 loại nước quen thuộc là "sát thủ" gây suy thận bị vạch trần

Sai lầm chí mạng của Li Sha là đã ép hai quả thận phải làm việc qứa sức và tiếp nhận "chất độc" vào thời điểm đáng lẽ ra nên được nghỉ ngơi, phục hồi.

Người nhà cho biết, Li Sha thường xuyên tăng ca và ôm việc về nhà. Nhiều đêm, cho con đi ngue xong cô mới bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Thức uống quen thuộc của cô là nước ngọt có ga hoặc trà giảm cân pha đặc. Một thứ dùng khi cần tỉnh táo, một thứ uống để vừa đỡ buồn ngủ vừa giảm mỡ. Uống nhiều vào thời điểm nào cũng hại nhưng uống vào ban đêm thì hại gấp mưới. Chính chúng khiến cho thận cuả cô "hỏng" lúc nào không hay.

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Bác sĩ chuyên khoa thận Sun Da thuộc Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y khoa Trung Quốc (Trung Quốc) cho biết, ban đêm là khoảng thời gian vàng để hệ bài tiết thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, tái tạo tế bào. Lúc này, áp lực máu và lưu lượng lọc của cầu thận sẽ giảm xuống theo cơ chế sinh học tự nhiên để các ống thận được nghỉ ngơi sau một ngày dài gồng gánh.

Việc Li Sha nạp một chai nước ngọt có ga chứa tới 52g đường cùng hàm lượng lớn phốt phát sát giờ đi ngủ đã buộc "nhà máy" này phải hoạt động quá tải thâu đêm. Khi cơ thể không vận động, lượng đường khổng lồ này hoàn toàn không thể chuyển hóa, chúng ứ đọng lại làm tăng áp suất thẩm thấu mạch máu và phá hủy các vi mạch tại thận. Phốt phát và chất bảo quản nhân tạo ngấm sâu vào ống kẽ thận gây xơ hóa toàn bộ hệ thống lọc, âm thầm làm rò rỉ protein vào nước tiểu (protein niệu) mà không hề có triệu chứng đau đớn nào.

Nhiều đêm thấy đầy bụng, Li Sha lại chọn cách uống thêm trà giảm cân với lầm tưởng "thải độc, giữ dáng". Cô không biết rằng, loại trà này chứa các chất nhuận tràng mạnh như lá senna, hạt guế và các thành phần lợi tiểu liều cao. Uống loại trà này sát giờ ngủ sẽ kích thích bàng quang và thận đào thải nước điên cuồng ngay trong đêm.

Hệ quả là cơ thể rơi vào trạng thái mất nước nghiêm trọng, rút cạn toàn bộ các nguyên tố vi lượng như natri, kali, magiê. Quá trình mất nước dữ dội này làm sụt giảm thể tích tuần hoàn, cắt đứt hoàn toàn dòng máu nuôi dưỡng các tế bào thận, gây ra tình trạng suy thận cấp tính trên nền tổn thương mãn tính trước đó. Chưa kể, Li Sha còn thường xuyên thức khuya và căng thẳng. Trong khi đây đều là những yếu tố "phá thận" chẳng kém 2 loại nước trên.

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Khi các độc tố như urê huyết và creatinine tích tụ đến ngưỡng bão hòa mà không được thanh lọc, chúng quay lại tấn công ngược vào hệ thần kinh và tim mạch. Đến lúc cơ thể phát ra các dấu hiệu rõ ràng như phù nề, chán ăn thì cấu trúc thận của Li Sha đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn cơ hội để chạy thận hay cứu vãn.

Từ bi kịch của Li Sha, bác sĩ Sun Da đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc: Hãy thiết lập lại thói quen bổ sung nước vào ban đêm trước khi quá muộn. Sau 20 giờ, tuyệt đối nói không với tất cả các loại đồ uống chế biến sẵn, nước ngọt hay trà thảo mộc không rõ nguồn gốc, trà xanh pha đặc cũng không nên uống.

Nếu cảm thấy khát, lựa chọn tốt nhất là nước lọc đun sôi để ấm khoảng 45 độ C hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng. Trong vòng 1 giờ trước khi ngủ, nếu khát chỉ nên nhấp từ từ từng ngụm nhỏ với tổng dung tích khoảng 150 - 200ml nước để làm ẩm cổ họng và giữ độ loãng an toàn cho máu. Tuyệt đối không uống một hơi quá nhiều để bảo vệ hệ thống mạch máu và giữ cho hai quả thận không phải "tăng ca" thâu đêm.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, China Press, Sohu