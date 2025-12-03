Một nữ phạm nhân tử vong

Chiều 3-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tử vong do mắc viêm não mô cầu. Bệnh nhân này là một nữ phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong - Bộ Công an (đóng tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nơi tiếp nhận, điều trị nữ bệnh nhân mắc viêm màng não mô cầu. Ảnh: BTH

Theo báo cáo ban đầu, nữ bệnh nhân (SN 1992) khởi phát bệnh ngày 23-11-2025 với các triệu chứng: sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; được điều trị tại bệnh xá phân trại đến 29-11.

Sau đó, nữ bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được xác định mắc viêm màng não mô cầu. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tích cực tại Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện.

Tuy nhiên, do bệnh nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân tử vong vào ngày 2-12.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, viêm màng não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra, có thể diễn biến nhanh và nguy hiểm, ảnh hưởng đến lớp màng bao phủ não và tủy sống. Bệnh này có thể lây cho người tiếp xúc gần.

Ngay sau khi ca bệnh được xác định mắc viêm màng não mô cầu, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức điều tra, lấy mẫu và hướng dẫn xử lý khử khuẩn ổ dịch tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong.

Qua rà soát ghi nhận có 21 F1 (gồm 9 phạm nhân và 12 cán bộ), đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi khuẩn não mô cầu.