Một nhóm tài xế chạy Grab cũng cần chứng chỉ IELTS; bị khách chê tiếng Anh kém sẽ bị vô hiệu hoá dịch vụ

Đây là quy định cho loại hình mới

Grab vừa thử nghiệm dịch vụ GrabCar Tiếng Anh tại Việt Nam. Động thái này đặt ra câu hỏi lớn hơn. Ngành gọi xe công nghệ đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa kỹ năng ngôn ngữ cho tài xế. Nhiều thị trường phát triển đã đi trước theo hướng này từ nhiều năm trước.

Grab Việt Nam thí điểm dịch vụ GrabCar Tiếng Anh

Grab Việt Nam thông báo triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabCar Tiếng Anh từ tháng 7/2026. Dịch vụ áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM. Khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu chưa được đưa vào chương trình.

Đối tác tham gia phải là công dân Việt Nam. Tài xế cần chứng minh khả năng tiếng Anh cơ bản. Grab chấp nhận ba hình thức xác nhận. Hình thức thứ nhất là chứng chỉ quốc tế. IELTS, TOEIC, TOEFL và VSTEP đều được công nhận. Hình thức thứ hai là video giới thiệu bản thân dài tối đa 5 phút. Hình thức thứ ba là phỏng vấn trực tuyến với chuyên viên đào tạo.

Tài xế phải duy trì chất lượng giao tiếp trong suốt quá trình hoạt động. Grab quy định ngưỡng cảnh báo cụ thể. Tài xế nhận quá hai đánh giá tiêu cực về khả năng tiếng Anh sẽ bị vô hiệu hóa dịch vụ. Mỗi chuyến chở tối đa bốn khách. Nội dung giao tiếp giới hạn trong phạm vi chuyến đi. Grab yêu cầu tài xế tránh các chủ đề nhạy cảm như chính trị và tôn giáo.

Không phải câu chuyện riêng của Việt Nam

Yêu cầu tiếng Anh đối với tài xế xe công nghệ đã tồn tại lâu ở nhiều thành phố lớn. London là ví dụ điển hình nhất.

Transport for London (TfL) áp dụng Yêu cầu Ngôn ngữ Anh (ELR) từ năm 2016. Quy định này bắt buộc với mọi tài xế xin cấp hoặc gia hạn giấy phép lái xe cho thuê tư nhân, bao gồm cả tài xế Uber.

Từ tháng 10/2021, TfL siết chặt hơn nữa cách đánh giá. Tài xế phải vượt qua bài kiểm tra nghe nói riêng biệt. Tài xế còn phải hoàn thành đánh giá SERU để kiểm tra kỹ năng đọc viết cùng kiến thức an toàn và bình đẳng. Chuẩn đầu ra được ấn định ở bậc B1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), áp dụng cho cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Singapore chọn cách tiếp cận tương tự nhưng gắn liền với giấy phép hành nghề. Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Singapore (LTA) yêu cầu tài xế xin Giấy phép Hành nghề Lái xe Cho thuê Tư nhân (PDVL) phải đạt tối thiểu điểm D7 môn tiếng Anh ở kỳ thi GCE O hoặc N Level. Tài xế không có bằng cấp này phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh nơi làm việc (WPLN), đạt tối thiểu cấp độ 3 ở cả ba kỹ năng nghe, đọc, nói.

Yêu cầu này áp dụng cho mọi tài xế xe công nghệ tại Singapore, không riêng một nền tảng nào.

Tại Mỹ, bức tranh phân mảnh hơn. Uber và Lyft không đặt ra yêu cầu tiếng Anh ở cấp độ nền tảng. Một số địa phương lại có quy định riêng. Hạt Miami-Dade từng áp dụng yêu cầu tiếng Anh cơ bản cho tài xế taxi và xe công nghệ. Ở cấp liên bang, một dự luật mang tên Understanding Basic English Requirements Act đã được trình lên Thượng viện Mỹ năm 2025, nhằm gắn điều kiện tiếng Anh với hợp đồng gọi xe cho cơ quan chính phủ. Dự luật này chưa trở thành luật.