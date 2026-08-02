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Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán

Tùng Ninh
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Kim Tử Long vừa nghe tin nhóm khách này đến đã vội chạy về quán.

Mới đây, một nhóm khách đã tới ăn uống tại tiệm phở gà của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tại TP.HCM. Nam nghệ sĩ ngay khi khi nghe tin có nhóm khách đặc biệt này tới đã phải vội chạy ngay về quán để hỏi han, tiếp đón.

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán- Ảnh 1.

Hóa ra, nhóm khách này chính là các nghệ sĩ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết với nghệ sĩ Kim Tử Long, gồm nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền, nghệ sĩ cải lương Hồng Hạnh, vợ chồng nghệ sĩ Tuấn Thanh và nữ đại gia doanh nhân Dung Hải Sản...

Các nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hồi hởi, vui mừng khi gặp lại nhau vì một số người từ Mỹ mới về. Kim Tử Long cũng bày tỏ tấm lòng trân trọng của mình tới các đàn chị, đồng nghiệp. Anh ôm chặt từng người và hỏi han, trò chuyện.

Một nhóm khách khiến NSƯT Kim Tử Long phải chạy vội về quán- Ảnh 2.

Được biết, sau khi đóng cửa nhà hàng đồ Thái tại quận 4 (cũ), Kim Tử Long vừa qua đã khai trương tiệm phở gà chuẩn vị Bắc tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM.

Kim Tử Long chia sẻ với các Youtuber rằng anh kinh doanh quán ăn khá lâu, các quán anh mở đều bán đa dạng các món ăn. Đây là lần đầu, Kim Tử Long bán phở và bước đầu khá là khả quan.

Kim Tử Long vốn rất mê món phở nhưng thường ăn phở theo kiểu nấu miền Nam. Thời gian gần đây, anh thường xuyên đi diễn ở miền Bắc, được người quen giới thiệu anh đến ăn phở ở quán Trố. Món phở nơi đây đã chinh phục Kim Tử Long nên cứ ra Bắc anh lại đến đây ăn. Vì qua mê phở Bắc nên Kim Tử Long quyết định mở quán phở theo chuẩn phong cách Bắc Bộ.

Ngoài món phở, quán của Kim Tử Long còn có các món phụ như cơm gà, cháo gà, gỏi trộn…

Nữ NSƯT U60 sống ở Mỹ liên tiếp đón tin vui
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Tags

kim tử long

sao Việt

showbiz

nghệ sĩ miền nam

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