Nữ NSƯT U60 sống ở Mỹ liên tiếp đón tin vui

NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ hàng loạt tin vui cho mọi người.

Trong tháng 7 này, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền liên tục đón nhận loạt tin vui và không ngần ngại chia sẻ với khán giả của mình.



Tin vui đầu tiên là con gái lớn của cô – Hà Tiên chính thức tốt nghiệp đại học và chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Để ăn mừng Hà Tiên tốt nghiệp, Ngọc Huyền đã tổ chức hẳn hai bữa tiệc, một buổi tiệc lớn tại nhà riêng, mời đông đảo bạn bè, người thân tới dự. Ngọc Huyền đích thân làm một số món ăn mời mọi người.

Tiếp đó là một buổi tiệc mang tính riêng tư tại nhà hàng sang trọng chỉ có bố mẹ, chồng con. Điều đặc biệt là danh ca Thanh Tuyền mẹ chồng Ngọc Huyền dù tuổi cao nhưng cũng bay từ tiểu bang khác tới dự tiệc và chúc mừng cháu nội.

Không chỉ mở tiệc ăn mừng, gia đình Ngọc Huyền (gồm cả danh ca Thanh Tuyền) còn tới tận trường học của Hà Tiên để dự lễ tốt nghiệp trong không khí trang trọng, phấn khởi.

Niềm vui nữa là nữ nghệ sĩ liên tục được bạn bè, người thân tổ chức tiệc sinh nhật. Dù sinh vào cuối tháng 6 nhưng Ngọc Huyền vẫn được tổ chức sang cả tháng 7. Ngay trong lúc đi show, Ngọc Huyền cũng được bầu show tổ chức sinh nhật cho với đầy đủ bánh sinh nhật. Cô còn được nhiều bạn bè lì xì tiền mặt. Có người lì xì cho Ngọc Huyền cả một cọc tiền USD.

Ngọc Huyền cũng hoan hỉ báo một tin vui khác là ông xã cô được thăng chức. Để ăn mừng, nữ nghệ sĩ tiếp tục mời người thân đi ăn nhà hàng, có mặt danh ca Thanh Tuyền.

Ngọc Huyền nói: "Hôm nay chúng tôi họp mặt để ăn mừng rất nhiều sự kiện như ăn mừng ông xã tôi lên chức, chúc mừng sinh nhật muộn tôi và mừng Hà Tiên tốt nghiệp.

Hai năm nữa bố mẹ tôi kỷ niệm 60 năm ngày cưới thì vợ chồng tôi cũng kỷ niệm 26 năm ngày cưới".

Danh ca Thanh Tuyền nức nở khen con dâu: "Ở đây bây giờ khó kiếm được đứa con có hiếu như Ngọc Huyền lắm, chồng là sau, cha mẹ phải là trước. Cái này là dĩ nhiên rồi, chồng không có thì lấy chồng khác còn cha mẹ thì chỉ có một thôi. Bữa nay tôi thấy Ngọc Huyền vui lắm".