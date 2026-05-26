HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một người tử vong, hai người nguy kịch sau tiệc rượu

Tân Lộc
|

Sau cuộc nhậu dùng rượu trắng, 3 người đàn ông ở Cà Mau lần lượt xuất hiện triệu chứng bất thường, nghi ngộ độc rượu. Một người đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực.

Ngày 26/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau , đơn vị đã tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, trong đó 1 người tử vong và 2 người đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Theo người nhà, lúc 9h ngày 22/5, ông C.T.P (57 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm) tổ chức buổi ăn, có uống rượu trắng được mua gần nhà. Tiệc nhậu có sự tham gia của ông N.M.H (45 tuổi), ông C.T.N (49 tuổi, cùng ngụ phường Bạc Liêu) và 2 người khác.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Vài ngày sau cuộc nhậu, cả ba đồng loạt xuất hiện các triệu chứng bất thường và nhanh chóng chuyển nặng nên lần lượt được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. được xác định tử vong vào sáng 25/5, còn ông P. và ông N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Qua triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, bác sĩ cho rằng các trường hợp trên liên quan đến nghi ngờ ngộ độc rượu . Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp đơn vị liên quan tiến hành truy xuất nguồn gốc rượu nghi ngờ, tiến hành lấy mẫu, gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đặc biệt methanol.

Bác sĩ của 3 bệnh viện lớn tại Hà Nội đồng loạt đưa ra cảnh báo
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại