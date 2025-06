Một người sống được bao lâu, chỉ cần nhìn vào phần thân dưới? Những người có tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm này

Trang Sohu (Trung Quốc) đưa tin về trường hợp của ông Đường, năm nay 62 tuổi. Đột nhiên ông Đường thấy khó thở, đến bệnh viện khám thì được phát hiện là do thuyên tắc phổi. Ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay lập tức.

Thuyên tắc phổi là tình trạng mạch máu trở nên khó thở do tắc nghẽn, và đặc điểm chính là các mạch máu trong phổi bị tắc nghẽn bởi cục máu đông hoặc các tắc nghẽn khác.

Hãy nghĩ xem, phổi quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Bởi vì phổi là nơi diễn ra trao đổi khí, chúng ta dựa vào phổi để hít oxy, bài tiết carbon dioxide nên một khi phổi có vấn đề, hậu quả nghiêm trọng nhất là suy hô hấp.

Khi người nhà ông Đường hỏi về nguyên do ông bị thuyên tắc phổi thì bác sĩ cho biết: Nguyên nhân phổ biến nhất gây thuyên tắc phổi thường là do các cục máu đông hình thành ở các tĩnh mạch sâu ở chân hoặc xương chậu di chuyển đến phổi cùng với lưu thông máu, do đó gây ra sự xuất hiện của thuyên tắc phổi.

Qua đó có thể thấy, chân là bộ phận dễ bị chúng ta bỏ qua nhưng nó lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng với cơ thể. Thậm chí, một người sống thọ hay không thì nhìn vào phần thân dưới cũng biết được phần nào. Những người có tuổi thọ cao thường có 4 đặc điểm này ở phần thân dưới.

Thứ nhất, những người sống lâu có xu hướng có khớp gối khỏe mạnh

Không ngoa khi nói rằng khớp gối là khớp có trọng lượng lớn nhất trong toàn bộ cơ thể. Nó cũng đóng vai trò then chốt khi chúng ta tập thể dục.

Nếu không có khớp gối, bạn chỉ đơn giản là không thể chơi các môn thể thao như chạy, đi bộ, chơi bóng rổ, chơi bóng đá, đạp xe, leo núi...

Điều quan trọng là phải chăm sóc khớp gối của chúng ta. Những người sống lâu, có xu hướng có khớp gối khỏe mạnh, nếu bạn còn trẻ và có vấn đề về đầu gối thì nên cẩn thận.

Thứ hai, những người sống lâu có xu hướng có đôi chân khỏe mạnh

Khi bạn già đi, nếu đôi chân của bạn vẫn khỏe mạnh thì tuổi thọ của bạn có khả năng được nâng cao. Ở chân có nhiều mạch máu, dây thần kinh và các cơ. Những người có mạch máu tốt ở chân có nghĩa là lưu thông máu trơn tru hơn, nguy cơ mắc bệnh mạch máu sẽ giảm. Các dây thần kinh ở chân khỏe mạnh có nghĩa là chân bạn cảm thấy tốt hơn, Cơ chân khỏe, có nghĩa là chân khỏe hơn và di chuyển dễ dàng hơn.

Nhưng nếu bạn không có bất kỳ thứ nào trong số này, mạch máu chân của bạn bị thu hẹp, các dây thần kinh ở chân bị kém và cơ chân quá ít thì sẽ rất khó để sống lâu.

Thứ ba, những người có tuổi thọ cao thì các cơ quan vùng chậu có xu hướng khỏe mạnh

Đối với nam giới, các cơ quan chính của xương chậu là bàng quang, tuyến tiền liệt và trực tràng. Đối với phụ nữ, các cơ quan chính của xương chậu là buồng trứng, tử cung, trực tràng và bàng quang. Trên thực tế, theo tuổi tác, nguy cơ tổn thương ở các cơ quan này rất cao, nhiều người đến bệnh viện hàng năm để khám sức khỏe, nhưng lại bỏ qua việc kiểm tra các cơ quan vùng chậu.

Khi các cơ quan vùng chậu bị tổn thương, nguy cơ mắc ung thư như ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư trực tràng, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, Tỷ lệ mắc các bệnh ung thư như ung thư nội mạc tử cung sẽ rất cao.