“Căn phòng có độc” với không gian chật hẹp và thiếu sự ngăn cách hiệu quả đã gây ra cái chết của anh.

Tại Thượng Hải (Trung Quốc), một khách thuê sau khi dọn vào căn hộ cho thuê được cải tạo từ phòng bếp đã tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide vì khí thải từ bình nóng lạnh gas bị tràn ngược vào phòng. Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thượng Hải gần đây đã công bố phán quyết phúc thẩm, xác định người chủ thuê lại chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý ngôi nhà và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 1,56 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 7,26 tỷ đồng).

Theo truyền thông, nạn nhân là anh Dương, thuê một căn phòng được cải tạo từ phòng bếp tại Thượng Hải vào năm 2023 và tiếp tục gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn. Ngày 13 tháng 2 năm 2025, anh Dương được phát hiện đã tử vong trong phòng. Kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy trong máu nạn nhân có chứa thành phần carbon monoxide, độ bão hòa carboxyhemoglobin đạt 43,46%, xác nhận tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide.

Ảnh minh họa: Phòng của anh Dương vốn là phòng bếp

Sau sự việc, công ty gas đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện căn phòng vốn là phòng bếp nhưng đã bị cải tạo thành phòng ngủ. Hơn nữa, đường ống thoát khí của bình nóng lạnh gas không được lắp đặt đúng quy chuẩn, dẫn đến việc thoát khí không thuận lợi và khí thải bị tràn ngược lại, tạo thành mối nguy hại an toàn nghiêm trọng. Do không gian trong phòng chật hẹp và thiếu sự ngăn cách hiệu quả, tòa án kết luận rằng cái chết của anh Dương liên quan mật thiết đến việc khí thải từ bình nóng lạnh tràn vào phòng.

Qua điều tra, tòa án phát hiện ngôi nhà ban đầu được Vương và Diêu thuê lại từ chủ nhà, sau đó giao cho Lưu cải tạo và chia nhỏ cho thuê lại. Trong đó, Lưu là người trực tiếp quản lý ngôi nhà và đã tự ý cải tạo phòng bếp thành phòng ngủ để cho thuê.

Tòa án cho rằng, Lưu với tư cách là người quản lý thực tế, dù biết rõ ngôi nhà có rủi ro về an toàn nhưng vẫn cố tình cho thuê để kiếm lợi, nên phải chịu trách nhiệm chính về vụ tai nạn. Chủ sở hữu ngôi nhà là Chu đã không thực hiện tốt nghĩa vụ quản lý và giám sát, nên cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vương và Diêu với tư cách là những người đồng thuê lại cũng phải chịu một phần trách nhiệm nhất định.

Cuối cùng, tòa án xác định tổng thiệt hại hợp lý của gia đình nạn nhân là khoảng 2,23 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,7 tỷ đồng), trong đó Lưu phải chịu 70% trách nhiệm bồi thường, tương đương khoảng 1,56 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,1 tỷ đồng); chủ nhà Chu chịu trách nhiệm 5%, bồi thường khoảng 110.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng); Vương và Diêu cùng chịu trách nhiệm 5%, bồi thường khoảng 110.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng).

Thẩm phán chỉ ra rằng, nếu tự ý thay đổi công năng sử dụng của căn hộ cho thuê, đặc biệt là việc cải tạo phòng bếp, ban công thành phòng ngủ và liên quan đến việc sử dụng các thiết bị gas, rất dễ phát sinh nguy cơ an toàn. Người quản lý nhà và chủ cho thuê nếu không thực hiện tốt trách nhiệm bảo trì an toàn thì khi xảy ra tai nạn vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng theo pháp luật.

Nguồn: ETtoday