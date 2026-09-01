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"Một nghệ sĩ từ Việt Nam qua Mỹ diễn show, qua đời ngay trong lúc đi show"

Tùng Ninh
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"Leon Vũ là người đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, tại lễ giỗ Tổ ở Mỹ, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về ca sĩ Leon Vũ và cố nghệ sĩ Anh Vũ. Cô nói: "Leon Vũ là trường hợp phải đứng tuổi rồi mới tỏa sáng. Tuổi trẻ đẹp trai thì Leon Vũ không nổi tiếng. Đến tuổi sau này Leon Vũ lại đắt show, nổi tiếng hơn.

Anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ trong chuyến diễn khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng - Ảnh 1.

Thúy Nga

Người ta nói đây là hậu vận của con người, càng về già càng có hậu là thế. Tôi nói thật, ngày xưa Leon Vũ hát tôi không nghe được cái gì, lại còn điệu, nhưng giờ hát hay hơn nhiều.

Có một nhân duyên để tôi gặp Leon Vũ là chúng tôi chơi chung với nghệ sĩ hài Anh Vũ. Đợt Anh Vũ mất ở Mỹ này, Leon Vũ là người đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam.

Đây cũng là trường hợp hi hữu trước giờ chưa bao giờ xảy ra, đó là một nghệ sĩ từ Việt Nam qua Mỹ diễn show mà lại qua đời ngay trong lúc đi show. Chính chúng tôi cũng sốc lắm. Không ai ngờ tới.

Thực ra trước đó tôi có về Việt Nam quay phim với Anh Vũ và cũng trò chuyện nhiều với Anh Vũ. Tôi thấy thần sắc Anh Vũ rất tối tăm. Tôi còn bảo Anh Vũ: "Trời ơi sao thần sắc anh tối quá. Anh có chuyện gì buồn không? Anh đừng để sắc mặt mình xấu như vậy".

Anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ trong chuyến diễn khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng - Ảnh 2.

Cố nghệ sĩ Anh Vũ

Sau lần đó thì Anh Vũ qua Mỹ diễn và mất ở Mỹ. Đúng năm đó là năm hạn 41 tuổi của Anh Vũ. Được cái là lúc đó ở Mỹ rất nhiều đồng nghiệp lo cho Anh Vũ và đưa về Việt Nam trọn vẹn, được nhiều khán giả yêu thương tới viếng".

Nghệ sĩ Anh Vũ (1972–2019) là một trong những cây hài nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu tại sân khấu kịch miền Nam. Anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt vai diễn hài hước, duyên dáng tại Sân khấu kịch Phú Nhuận cũng như các chương trình truyền hình đình đám.

Trong suốt sự nghiệp, Anh Vũ đã xuất sắc giành nhiều giải thưởng nghệ thuật uy tín như Giải Mai Vàng, Nụ cười vàng và Cúp Vàng Nhóm hài được yêu thích nhất. Không chỉ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, anh còn truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi tinh thần kiên cường, luôn lạc quan cống hiến dù phải chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 19 năm.

Sự ra đi đột ngột của anh vào tháng 4/2019 trong chuyến lưu diễn tại Mỹ đã để lại niềm thương tiếc khôn nguôi cho đồng nghiệp và đông đảo công chúng.

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Tags

Anh Vũ

leon vũ

Thúy Nga

Hải ngoại

kịch

nghệ sĩ miền nam

giỗ tổ

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