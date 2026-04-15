Một năm trước khi ung thư phát triển, cơ thể sẽ phát ra 5 dấu hiệu cảnh báo, nhưng 90% người lại bỏ qua

Một bệnh nhân nam 49 tuổi đến bệnh viện vì đau bụng trên. Sau khi khám, ông nhanh chóng được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Bệnh nhân vô cùng ngạc nhiên và hỏi bác sĩ: "Tại sao tôi lại bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, ở giai đoạn muộn, chỉ sau hai tháng đau bụng?".

Trên thực tế, bệnh nhân đã từng bị đầy hơi và khó chịu bất thường ở bụng một năm trước đó, nhưng ông không coi trọng điều đó, lầm tưởng đó chỉ là chứng khó tiêu thông thường. Ông trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho đến khi bị đau bụng dữ dội, lúc đó bệnh đã ở giai đoạn ung thư dạ dày tiến triển.

Các bác sĩ cảnh báo rằng không bao giờ được bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của khối u ác tính. Sự xuất hiện của khối u ác tính không phải là hiện tượng đột ngột. Trong vòng một năm trước khi khối u ác tính phát triển, cơ thể sẽ phát ra 5 dấu hiệu cảnh báo này, nhưng thật không may, 90% người bệnh lại bỏ qua chúng.

Thứ nhất, một năm trước khi ung thư phổi phát triển, thường xuất hiện triệu chứng ho khan bất thường , gây khó chịu, rất dễ bị bỏ qua.

Theo số liệu Globocan 2022 và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư phổi mới (đứng thứ 3 trong các loại ung thư) và gần 22.600 ca tử vong vì bệnh này (đứng thứ 2 về số ca tử vong do ung thư).

Nhiều bệnh nhân ung thư phổi chỉ nghĩ đến việc đi khám khi gặp các triệu chứng rõ ràng như ho ra máu, đau ngực, khó thở và sốt. Họ không biết rằng đây không phải là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư phổi. Ung thư phổi giai đoạn đầu có thể chỉ biểu hiện bằng ho khan khó chịu, rất dễ bị chẩn đoán nhầm là viêm họng hoặc viêm phế quản.

Thứ hai, trong năm đầu tiên trước khi ung thư đại trực tràng phát triển, thường xảy ra hiện tượng phân hẹp bất thường hoặc thay đổi thói quen đi đại tiện , những triệu chứng này rất dễ bị bỏ qua.

Với 16.835 ca mắc mới và 8.454 ca tử vong theo số liệu của Globocan 2022, ung thư đại trực tràng xếp thứ 4 về tỉ lệ mắc và thứ 5 về tỉ lệ tử vong trong các loại ung thư phổ biến. Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.

Nhiều người chỉ đến bệnh viện khi gặp các triệu chứng rõ ràng như chảy máu trực tràng, táo bón, tiêu chảy, đau bụng và sụt cân, và chỉ khi đó họ mới được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. Bệnh giai đoạn đầu có thể chỉ biểu hiện qua phân mỏng bất thường hoặc thay đổi thói quen đi tiêu, những triệu chứng này rất dễ bị bỏ qua nếu bạn không chú ý.

Thứ ba, trong năm đầu tiên trước khi ung thư dạ dày phát triển, chứng khó tiêu bất thường thường xảy ra và dễ bị bỏ qua.

Theo số liệu từ Globocan 2022, ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc mới (968.784 ca) và tử vong (660.175 ca) trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, căn bệnh này cũng nằm trong top 5 ung thư phổ biến, với 16.277 ca mắc mới và 13.264 ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, hơn 50% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi khối u đã di căn hoặc xâm lấn sâu, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn.

Nhiều người chỉ đến bệnh viện khi gặp các triệu chứng rõ ràng như đau bụng, chán ăn, sụt cân, phân đen và nôn ra máu. Họ không hề biết rằng đây thực chất là các triệu chứng của ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không gây đau và không có triệu chứng, đôi khi chỉ biểu hiện bằng chứng khó tiêu. Nhiều bệnh nhân chỉ bị đầy hơi, ợ hơi, trào ngược axit và khó chịu ở vùng thượng vị. Hầu hết đều không muốn đến bệnh viện để nội soi dạ dày và thay vào đó mua một số thuốc hỗ trợ tiêu hóa từ hiệu thuốc, mà không biết rằng điều này có thể dễ dàng dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán.

Thứ tư, các khối u vú không gây đau thường xuất hiện một năm trước khi ung thư vú phát triển và rất dễ bị bỏ qua.

Trong năm 2022 có tới hơn 2,2 triệu phụ nữ được phát hiện ung thư vú và có hơn 666.000 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24.563 ca mắc mới ung thư vú, chiếm 25.8% tổng số các bệnh ung thư ở nữ giới; tỷ lệ mắc được ghi nhân là 49,6/100.000 chị em.

Ung thư vú là một loại khối u ác tính phổ biến ở phụ nữ, nhưng nó cũng là một loại khối u ác tính dễ bị bỏ sót.

Nhiều phụ nữ chỉ tìm đến sự trợ giúp y tế khi họ cảm thấy đau rõ rệt, có những thay đổi trên da vú hoặc tiết dịch ở núm vú, mà không biết rằng đây đều là những dấu hiệu của ung thư vú giai đoạn tiến triển.

Ung thư vú giai đoạn đầu thường chỉ biểu hiện dưới dạng một khối u ở vú không đau, một khối u đơn độc, cứng, không rõ ràng với hình dạng bất thường và bề mặt gồ ghề.

Thứ năm, trong năm đầu tiên trước khi ung thư gan phát triển, tình trạng mệt mỏi không rõ nguyên nhân thường xảy ra và dễ bị bỏ qua.

Ung thư gan là loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, với khoảng 24.500 - 26.400 ca mắc mới mỗi năm, theo dữ liệu từ Globocan 2020 và 2022. Bệnh chiếm hơn 14% tổng số ca ung thư, đứng đầu về tỷ lệ tử vong và có xu hướng trẻ hóa. Nam giới chiếm hơn 77% số ca mắc.

Nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến sự trợ giúp y tế khi họ gặp phải các triệu chứng rõ ràng như đau vùng gan, sụt cân, chán ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, vàng da và chướng bụng. Họ không biết rằng ung thư gan giai đoạn đầu có thể chỉ biểu hiện bằng triệu chứng mệt mỏi.

Nguyên nhân chính gây ung thư gan là viêm gan B và nghiện rượu, vì vậy nếu bạn có bất kỳ yếu tố nguy cơ cao nào trong số này, bạn nên đi khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện.