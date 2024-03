Một món ăn được ví như "tinh hoa hội tụ" của Hà Nội khi chuẩn bị vào hè: Dân sành ăn không thể bỏ qua

Tháng 1/2024, Hà Nội đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực năm 2024 do trang web du lịch lớn của Mỹ - TripAdvisor vừa công bố. Travelers' Choice Best of the Best là giải thưởng uy tín thường niên được trao dựa trên đánh giá và ý kiến từ cộng đồng khách du lịch trong 12 tháng.

Không chỉ có phở, bún chả hay bánh mì, Hà Nội còn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi những món ăn "mùa nào thức nấy". Đến hẹn lại lên, vào khoảng tháng 3 hàng hàng năm, các tín đồ ẩm thực sẽ truyền tai nhau về món "sashimi Việt Nam" - sứa đỏ.

Món ăn này không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà còn mang lại cảm giác giòn sần sật trong miệng, những ai ăn được chắc chắn sẽ "nghiện".

Thực tế, sứa đỏ có nguồn gốc từ Hải Phòng, nhưng từ nhiều năm nay, món ăn này đã chinh phục được thực khách tại Hà Nội. Khi thưởng thức món sứa đỏ, thực khách có thể cảm nhận được sự mềm tan của thân sứa kết hợp với các nguyên liệu đi kèm như đậu nghệ nướng, dừa thái mỏng, tía tô, kinh giới và mắm tôm pha chế đặc biệt.

Chính nhờ sự kết hợp và sự phổ biến tại Thủ đô như vậy nhiều năm qua, món sứa đỏ cũng được nhiều người ví von là món ăn "tinh hoa hội tụ" của Hà Nội.

Will là một chàng du khách đến từ nước Pháp. Anh có thời gian dài sinh sống và trải nghiệm ở Việt Nam, nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt video thử đồ ăn Việt. Anh chàng đã thưởng thức món sứa đỏ và có nhận xét rất tích cực về món ăn này: "Nó quá ngon, thực sự ngon", bày tỏ sự thích thú và ngạc nhiên trước hương vị đặc trưng của món sứa đỏ Việt Nam.

6 địa chỉ bán sứa đỏ ngon nhất ở Hà Nội

Để thưởng thức món sứa đỏ đúng điệu, thực khách có thể ghé qua một số địa chỉ sau đây:

70 Hàng Chiếu: Quán nổi tiếng với món sứa đỏ mắm tôm được nhiều thực khách yêu thích. Ngõ 105 Đình Đông, phố Bạch Mai: Quán có giờ mở cửa từ 7h đến 13h, giá phải chăng so với chất lượng. 16B Đường Thành: Đặc trưng bởi không gian bán hàng truyền thống, quán thu hút nhiều thực khách địa phương. 1 Lê Văn Hưu: Quán sứa đỏ Bà Ngữ với chất lượng đảm bảo, có lịch sử lâu đời. Chợ Đồng Xuân: Nơi tập trung nhiều quán bán sứa đỏ với cách thức chế biến truyền thống. 20 ngõ Gốc Đề: Quán không chỉ ngon mà còn chú trọng vào không gian thoáng đãng và dịch vụ thân thiện.

Lưu ý: Sứa đỏ thường được bán theo suất với giá khoảng 30k - 35k, bao gồm sứa và các thành phần ăn kèm như mắm tôm, đậu nghệ nướng, dừa thái mỏng, tía tô, kinh giới.

Một số quán có thể không có chỗ để xe, và người ăn có thể cần trả tiền gửi xe (khoảng 10k tùy nơi).

Do sứa là đồ sống và ăn cùng với mắm tôm, những người có bụng yếu hoặc không quen với đồ sống cần cân nhắc trước khi thử.

Nếu là lần đầu thử món sứa đỏ, hãy nhờ người bán hoặc người dân địa phương hướng dẫn cách thưởng thức cho đúng để có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Sứa đỏ không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Hà Nội. Nếu có dịp, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thử món sứa đỏ hấp dẫn này.

Tổng hợp