Một 'mỏ vàng' của Việt Nam vừa thu về hơn 16 tỷ USD: Mỹ là khách ruột nhiều năm liên tiếp, nước ta là ông lớn đứng thứ 2 thế giới

Ảnh minh hoạ

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng giày dép tháng 8/2025 đạt gần 2 tỷ USD, giảm 9% so với tháng trước đó. Tính chung cả 8 tháng năm 2025 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 16,08 tỷ USD, tăng 7,6% so với 8T/2024.

Nhìn chung, xuất khẩu hàng giày dép sang đa số thị trường 8 tháng đầu năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Xét về thị trường, giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch. Kết thúc 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Mỹ đạt trên 6,07 tỷ USD, chiếm 37,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của cả nước, tăng 9% so với 8 tháng năm 2024.

Xuất khẩu sang Hà Lan đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,17 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đứng thứ 3 là thị trường Trung Quốc, đạt gần 1,12 tỷ USD, chiếm 7%, tuy nhiêm giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Việt Nam hiện xếp thứ 3 thế giới về sản xuất và thứ 2 về xuất khẩu giày dép toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc. Thành tựu này là kết quả từ hơn 30 năm phát triển, với năng lực sản xuất lớn và nguồn lao động lành nghề.

Châu Á hiện chiếm khoảng 87% tổng sản lượng giày dép toàn cầu (23 tỷ đôi), trong đó Trung Quốc sản xuất 13 tỷ đôi, Ấn Độ hơn 2,6 tỷ, và Việt Nam đạt hơn 1,4 tỷ đôi mỗi năm. Đáng chú ý, Việt Nam xuất khẩu tới 90–95% tổng sản lượng, tỷ lệ rất cao so với các quốc gia sản xuất chủ yếu phục vụ nội địa.

Các thị trường xuất khẩu chính của giày dép và túi xách Việt Nam bao gồm Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và Anh quốc. Trong số đó, thị trường Mỹ vẫn là lớn nhất, với kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt gần 8,3 tỷ USD, tăng 15,6%.

Sự tăng trưởng bền vững này được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố then chốt. Một là việc tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với nhiều thị trường lớn.

Điều này giúp các sản phẩm da giày của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá khi tiếp cận các thị trường nhập khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, ngành còn được hưởng lợi từ lực lượng lao động dồi dào với chi phí nhân công cạnh tranh, dao động khoảng 181-200 USD/tháng, đây là một lợi thế cơ bản giúp duy trì sức cạnh tranh trong sản xuất.

Việt Nam cũng là nơi sản xuất chủ lực cho nhiều thương hiệu quốc tế, trong đó 50% sản phẩm Nike và 30% sản phẩm Adidas được gia công tại Việt Nam.

Năm 2025, ngành da giày đặt mục tiêu: tăng trưởng xuất khẩu 10% so với năm trước, tương đương kim ngạch khoảng 29 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp đang chủ động triển khai nhiều chiến lược đột phá như: chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu.

Đây là những bước đi chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là EU và Mỹ, về nguồn gốc và tính bền vững của sản phẩm. Cùng đó, các doanh nghiệp cũng đang tích cực cơ cấu lại thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tìm kiếm khách hàng mới tại những khu vực có cầu tiêu dùng cao như Trung Đông, Ả Rập, và châu Phi.