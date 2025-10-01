Khép lại thời huy hoàng rực rỡ, chuỗi bán lẻ di động 20 năm tuổi có tiếng tại VN chính thức rời sân chơi

Mới đây, trên website và fanpage chính thức, chuỗi bán lẻ Hnam Mobile thông báo sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1/10.

Đại lý cho biết: "Sau chặng đường 20 năm gắn bó, Hnam Mobile sẽ chính thức dừng hoạt động bán lẻ. Đây là quyết định khó khăn, nhưng trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, chúng tôi buộc phải khép lại hành trình này".

Hnam Mobile khẳng định vẫn tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành cho khách hàng tại cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Thông báo của Hnam Mobile.

Hnam Mobile ra đời năm 2006 từ một cửa hàng nhỏ trên "phố di động" Trần Quang Khải (TP.HCM). Năm 2010, HnamMobile thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Di Động Sao Việt nhằm mở rộng hoạt động. Chỉ sau một năm, doanh nghiệp đã khai trương bốn cửa hàng liên tiếp tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM, nhanh chóng hình thành chuỗi bán lẻ điện thoại chính hãng với lợi thế cạnh tranh về giá.

Đến năm 2017, đơn vị này có gần 20 cửa hàng tại khu vực TP.HCM. Đây là một trong những hệ thống bán lẻ nổi tiếng và có lượng khách ổn định tại TP.HCM trong thập kỷ trước.

Danh mục sản phẩm của chuỗi cửa hàng này không chỉ dừng lại ở điện thoại, phụ kiện mà còn mở rộng sang máy tính bảng, laptop, đồng hồ thông minh và các thiết bị công nghệ cao cấp.

Hnam từng là đối tác chính thức của nhiều thương hiệu như Samsung, Oppo, Lenovo… và vận hành mô hình cửa hàng trải nghiệm, trong đó có những dự án hợp tác với Samsung tại các trung tâm thương mại lớn. Đỉnh cao là vào năm 2015, Hnam Mobile được Samsung vinh danh là "Đại lý bán lẻ chiến lược tốt nhất – vị trí số 1".

Hnam Mobile cũng là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc xây dựng website thương mại điện tử vào thời điểm Internet còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng này bắt đầu có dấu hiệu suy giảm từ năm 2019. Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh trên thị trường thiết bị di động và phụ kiện ngày càng gia tăng những năm gần đây, trong khi các chuỗi lớn mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hóa, Hnam Mobile dần hụt hơi, không thể duy trì hoạt động của hệ thống. Theo đó, số lượng cửa hàng giảm dần và chỉ còn lại 3 điểm bán trước khi đi đến quyết định đóng cửa.

Trên thực tế, việc đóng cửa các cửa hàng không phải chỉ xảy ra với các đơn vị nhỏ lẻ mà các "ông lớn" cũng không nằm ngoài xu hướng. Vào giai đoạn năm 2023 - 2024, Thế Giới Di Động cũng phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng không đáp ứng được hiệu suất kinh doanh để tối ưu hóa hệ thống.

Trong khi đó, FPT Retail đã lựa chọn mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như điện máy và SIM di động, nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu cũng như mở rộng tệp khách hàng.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người trong ngành, yếu tố then chốt góp phần dẫn đến thất bại của chuỗi là việc Hnam Mobile không thể trở thành cửa hàng ủy quyền chính thức (AAR - Apple Authorized Reseller) của Apple. Trong khi các cửa hàng ủy quyền được hãng hỗ trợ trực tiếp, có thể triển khai các chương trình bán hàng linh hoạt kèm nhiều ưu đãi thì các nhà bán lẻ không đạt được vị thế AAR sẽ mất lợi thế về nguồn hàng và giá bán so với hệ thống đại lý chính hãng.