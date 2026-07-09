Một mặt hàng của Việt Nam vừa thu về hơn nửa tỷ USD - Nga, Mỹ báo tin vui

Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu mặt hàng này sang Nga và Mỹ trong 5 tháng đầu năm.

Xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 duy trì sự ổn định về giá trị, dù sản lượng gần như đi ngang.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, riêng tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 851.000 tấn thép, thu về 612 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm hơn 17%, song giá xuất khẩu bình quân tăng lên 719 USD/tấn, cao hơn gần 9% so với tháng 4 và tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thép đạt 4,7 triệu tấn, kim ngạch 3 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng gần như không đổi, trong khi kim ngạch tăng nhẹ 0,1%.

ASEAN tiếp tục giữ vai trò là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam với 1,66 triệu tấn, kim ngạch hơn 1 tỷ USD. Khu vực này hiện chiếm hơn 35% tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam. Nhu cầu từ ASEAN được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng và đầu tư hạ tầng tại nhiều quốc gia trong khu vực, cùng lợi thế về khoảng cách địa lý và các ưu đãi thuế quan nội khối.

Trong ASEAN, Campuchia tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với hơn 663.000 tấn, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Indonesia ghi nhận mức tăng mạnh gần 29% nhờ nhu cầu vật liệu cho các dự án hạ tầng lớn, trong khi Malaysia cũng tăng gần 19%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Lào, Singapore và Thái Lan giảm do cạnh tranh gia tăng từ các nhà sản xuất trong nước.

Mỹ tăng trưởng mạnh, EU tiếp tục suy yếu

Đáng chú ý, Mỹ trở thành điểm sáng của ngành thép Việt Nam trong 5 tháng đầu năm. Xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 661.000 tấn, trị giá gần 397 triệu USD, tăng khoảng 34% về lượng và gần 29% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu từ các dự án đầu tư công và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Mỹ được đánh giá là động lực chính giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu, dù giá bán bình quân giảm nhẹ.

Trái ngược với Mỹ, xuất khẩu sang EU giảm mạnh. Trong 5 tháng, lượng thép xuất sang khu vực này giảm hơn 18% về lượng và trên 23% về giá trị.

Sự suy giảm chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu thụ yếu, ngành công nghiệp châu Âu phục hồi chậm cùng việc EU tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và tiêu chuẩn môi trường khắt khe. Tuy vậy, một số thị trường như Ba Lan và Bỉ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Mở rộng thị trường mới

Bên cạnh các thị trường truyền thống, xuất khẩu thép sang Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ghi nhận mức tăng trưởng cao từ nền thấp, mở ra thêm dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phân hóa. Đặc biệt, Nga ghi dấu với mức tăng mua từ Việt Nam lên tới 1.000% về lượng và 1.500% về kim ngạch.

Ở chiều ngược lại, nhiều thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia, Anh và Ả Rập Xê Út đồng loạt giảm nhập khẩu thép từ Việt Nam, phản ánh xu hướng tiêu thụ phục hồi không đồng đều và sự thay đổi trong chính sách thương mại của từng quốc gia.

Nhìn chung, kết quả 5 tháng đầu năm cho thấy xuất khẩu thép của Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Động lực tăng trưởng đang dịch chuyển sang ASEAN và Mỹ, trong khi doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường để giảm phụ thuộc vào những khu vực có nhu cầu suy yếu như EU.



