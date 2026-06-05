Một ly nước ép trái cây là "cứu tinh" trong tình huống này

Sau 4 tuần tiêu thụ 1 ly nhỏ ước ép trái cây nguyên chất 100% mỗi ngày, điều bất ngờ đã xảy đến với các tình nguyện viên.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học British Journal of Nutrition, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Courtney Neal từ Đại học Newcastle và Đại học Liverpool (Anh) chỉ ra rằng việc bổ sung 1 ly nhỏ nước ép trái cây nguyên chất 100% hoặc sinh tố mỗi ngày sẽ rất có ích nếu như tâm trạng của bạn đang xuống dốc.

Nước ép trái cây có thể giúp cải thiện tâm trạng rất tốt - Ảnh minh họa: SCI-NEWS

Theo Sci-News, các tác giả đã tiến hành thử nghiệm trên 42 tình nguyện viên có thói quen ít tiêu thụ rau củ và trái cây, được phân thành 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất đóng vai trò là nhóm đối chứng, duy trì chế độ ăn uống như thông thường. Nhóm thứ hai được yêu cầu tăng cường tiêu thụ các loại rau củ và trái cây nguyên quả.

Còn nhóm thứ ba áp dụng công thức tương tự nhóm thứ hai nhưng có bổ sung thêm một ly nước ép nguyên chất hoặc sinh tố mỗi ngày.

Sau 4 tuần thử nghiệm, các nhà nghiên cứu ghi nhận những khác biệt đáng chú ý giữa các nhóm.

Cả 2 nhóm thứ hai và thứ 3 đều có sự cải thiện về sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ có nhóm thứ 3 - có bổ sung nước ép hoặc sinh tố - là cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, điểm số của họ trên thang đo trầm cảm tiêu chuẩn 27 điểm đã giảm 2,52 điểm so với nhóm đối chứng.

Đây là một mức giảm tuy khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa thống kê quan trọng, đặc biệt là khi các chuyên gia không tìm thấy bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với các chỉ số sức khỏe chuyển hóa của tình nguyện viên.

Việc bổ sung nước ép trái cây hoặc sinh tố cũng giúp những người thuộc nhóm này dễ dàng đạt mục tiêu tiêu thụ 5 phần rau củ/trái cây mỗi ngày mà các chuyên gia y tế thường khuyến nghị hơn.

Theo tiến sĩ Neal, phát hiện này là một tín hiệu đầy hứa hẹn và đáng được nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Đối với mỗi người, bạn hoàn toàn có thể thử tiêu thụ một ly nước ép nếu cảm thấy cần cải thiện về mặt tinh thần.