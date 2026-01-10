Một lần duy nhất thử “cảm giác mới lạ”, người đàn ông ngã quỵ khi nhận tin nhiễm HIV

Ngã quỵ khi được thông báo nhiễm HIV

Anh Phong (*), 29 tuổi, làm nghề lao động tự do tại Hà Nội. Trước đây, Phong luôn tự nhận mình là người có sức khỏe tốt, hiếm khi ốm vặt. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, cơ thể anh bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường: thường xuyên mệt mỏi, hay ốm, trên da tay và chân xuất hiện các nốt sẩn đỏ lạ. Nghĩ chỉ là bệnh da liễu thông thường, Phong tự mua thuốc bôi ngoài da nhưng tình trạng không cải thiện.

Chỉ đến khi các triệu chứng kéo dài, cơ thể suy nhược rõ rệt, anh mới quyết định đi khám. Kết quả xét nghiệm khiến Phong “ngã quỵ” ngay tại phòng khám: anh được chẩn đoán nhiễm HIV.

“Khoảnh khắc bác sĩ thông báo kết quả, tôi như không tin vào tai mình. Tôi không nghiện ngập, không tiêm chích ma túy, cũng không có nhiều mối quan hệ phức tạp”, Phong chia sẻ.

Lục lại trí nhớ, Phong chỉ nhớ đến một lần duy nhất trong đời quan hệ tình dục không an toàn. Đó là chuyến du lịch biển cách đây khoảng một năm, sau khi anh vừa chia tay người yêu. Trong tâm trạng buồn chán, Phong đi bar, uống rượu và quen một cô gái lạ. Muốn thử “cảm giác mới lạ”, anh đã đồng ý bước vào một cuộc tình thoáng qua mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

“Chỉ một lần duy nhất, tôi nghĩ sẽ không sao. Nhưng không ngờ cái giá phải trả lại lớn đến vậy”, Phong nói trong ân hận.

Chàng trai lây nhiễm HIV chỉ vì một lần muốn thử "cảm giác mới lạ" (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Đoàn Như Hoa, chuyên khoa Thận – Tiết niệu, Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ tiếp nhận không ít bệnh nhân trẻ tuổi nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục do quan hệ không an toàn, trong đó có HIV.

“Có những bệnh nhân mới ngoài 30 tuổi nhưng khi đi khám đã phát hiện mắc đồng thời nhiều bệnh như HIV, lậu, giang mai. Điều này cho thấy mức độ chủ quan và thiếu kiến thức về an toàn tình dục vẫn còn rất phổ biến”, bác sĩ Hoa cho biết.

90% trường hợp quan hệ không an toàn mắc bệnh lây qua đường tình dục

Theo bác sĩ Hoa, các bệnh xã hội như giang mai, sùi mào gà, lậu, mụn rộp sinh dục, HPV hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều. Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và đời sống tình dục của người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình và lan rộng trong cộng đồng.

Đáng lo ngại hơn, với những cặp đôi trong độ tuổi sinh sản, các bệnh lây qua đường tình dục có thể gây suy giảm chức năng sinh sản, vô sinh ở nam và nữ, thậm chí làm tăng nguy cơ lây truyền sang con. Một số bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng nề như ung thư dương vật, ung thư cổ tử cung, còn HIV/AIDS hiện vẫn là căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn.

Về con đường lây nhiễm, bác sĩ Hoa cho biết các bệnh xã hội có thể lây qua đường máu (tiêm chích, truyền máu), từ mẹ sang con khi mang thai hoặc sinh nở, và đặc biệt là qua quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm quan hệ âm đạo, hậu môn và đường miệng. Thống kê cho thấy khoảng 90% trường hợp mắc bệnh được phát hiện có liên quan đến quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Các nhóm nguy cơ cao như người có nhiều bạn tình, quan hệ đồng giới nam, quan hệ tình dục không dùng bao cao su… được xác định là tác nhân khiến bệnh lây lan nhanh và rộng trong cộng đồng.

Để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trong độ tuổi sinh hoạt tình dục, cần duy trì lối sống lành mạnh, chung thủy với một bạn tình; sử dụng bao cao su khi quan hệ; giữ vệ sinh vùng kín trước và sau khi quan hệ; không dùng chung đồ dùng cá nhân; duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và thăm khám sức khỏe định kỳ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.