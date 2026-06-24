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Một kỷ lục mới sắp được thiết lập: Việt Nam sắp sở hữu cây cầu vượt biển hơn 18km, dài nhất Đông Nam Á

Tú An
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Đó là tuyến đường giao thông kết hợp cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai, với chiều dài hơn 18 km và tổng vốn đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.

Một kỷ lục mới sắp được thiết lập: Việt Nam sắp sở hữu cây cầu vượt biển hơn 18km, dài nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai được triển khai tại tỉnh Cà Mau. Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai. Đây cũng sẽ là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Quy mô này đưa công trình trở thành cột mốc đáng chú ý của ngành hạ tầng Việt Nam, trong bối cảnh các dự án tương tự thường tập trung tại những quốc gia có thế mạnh về cầu biển như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan.

Theo thiết kế, toàn tuyến dài hơn 18 km, trong đó cầu chính vượt biển dài khoảng 17,3 km và cầu nhánh lên đảo dài khoảng 870 m.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng 16,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư đạt hơn 25.700 tỷ đồng.

Về kỹ thuật, hệ thống móng chủ yếu sử dụng cọc khoan nhồi, riêng khu vực nước sâu áp dụng cọc ống thép. Kết cấu nhịp kết hợp giữa bê tông cốt thép và thép liên hợp; nhịp thông thuyền được thiết kế dạng vòm thép với khẩu độ khoảng 150 m, đáp ứng yêu cầu hàng hải.

Một kỷ lục mới sắp được thiết lập: Việt Nam sắp sở hữu cây cầu vượt biển hơn 18km, dài nhất Đông Nam Á - Ảnh 2.

Dự án do Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) thi công. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, đơn vị triển khai thi công với phương châm “3 sẵn sàng”, huy động tối đa về con người, máy móc, trang thiết bị với công nghệ tiên tiến hiện đại nhất để thi công công trình với chất lượng cao nhất, thời gian ngắn nhất để hoàn thành đúng tiến độ.

Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt biển sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa đất liền và đảo Hòn Khoai, đồng thời tạo điều kiện phát triển các trung tâm logistics, cảng biển nước sâu, dịch vụ hàng hải, du lịch và các ngành kinh tế biển quy mô lớn.

Đặc biệt, công trình được xác định là hạ tầng then chốt phục vụ định hướng phát triển cụm cảng Hòn Khoai – dự án cảng biển chiến lược, kỳ vọng đưa Cà Mau trở thành cửa ngõ giao thương mới của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ra Biển Đông.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Sau gần 10 tháng triển khai, nhiều hạng mục quan trọng đã được đồng loạt thi công. Các nhà thầu đang tập trung xử lý nền móng, thi công trụ cầu và sản xuất cấu kiện phục vụ lắp dựng kết cấu nhịp.

Theo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đến nay đơn vị đã huy động 108 đầu máy, thiết bị cùng 405 cán bộ, kỹ sư, công nhân, tổ chức 6 mũi thi công trên công trường. Nhiều hạng mục được triển khai đồng bộ, trong đó đã hoàn thành 90/112 cọc khoan nhồi trên cạn; thi công 40/2.210 cọc khoan nhồi trên biển, đồng thời đẩy nhanh các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công.

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