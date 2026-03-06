Một hệ thống y tế chi hơn 8 tỷ đồng miễn phí 3.000 xét nghiệm sàng lọc gen 18 bệnh di truyền

Chiều 5/3/2026, tại Hà Nội, Hệ thống Y tế MEDLATEC tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Sự kiện đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của một hệ thống y tế tư nhân trong lĩnh vực xét nghiệm và khám chữa bệnh đa chuyên khoa tại Việt Nam.

Nhân dịp này, đơn vị triển khai chương trình tặng 3.000 xét nghiệm sàng lọc người lành mang gen của 18 bệnh di truyền thể ẩn, với tổng trị giá 8,1 tỷ đồng.

Chương trình diễn ra từ ngày 8–31/3/2026, áp dụng với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi trên toàn quốc.

Theo đại diện đơn vị, hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của tầm soát gen bệnh di truyền thể ẩn, đặc biệt đối với các cặp đôi trước khi kết hôn và sinh con. Qua đó góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý di truyền, hướng tới những thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng những thành tựu của Hệ thống Y tế MEDLATEC trong 30 năm qua. Ông đánh giá đơn vị là một trong những cơ sở y tế tư nhân tiên phong triển khai dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà từ sớm, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Thứ trưởng khẳng định khu vực y tế tư nhân là bộ phận quan trọng trong hệ thống y tế, cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong giai đoạn tới, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cho nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ; đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi chuyên môn, giàu y đức, lấy người bệnh làm trung tâm.

“Bộ Y tế cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tư nhân phát triển đúng định hướng, lành mạnh, hiệu quả và bền vững”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hệ thống Y tế MEDLATEC đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Trí Anh, Tổng Giám đốc MEDLATEC Group cho biết, trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, đơn vị xác định trách nhiệm đồng hành cùng hệ thống y tế cả nước, góp phần giảm tải cho khu vực công lập, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Theo ông, thời gian tới hệ thống tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và chẩn đoán, đồng thời triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng nhằm đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân của MEDLATEC được khen thưởng. Trong đó, 5 tập thể và 20 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; 5 tập thể và 21 cá nhân nhận Bằng khen của Sở Y tế Hà Nội; 5 tập thể và 11 cá nhân nhận Bằng khen của Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam.

Trước đó, MEDLATEC cũng đã được trao nhiều phần thưởng như Cờ Thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế và danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.