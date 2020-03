Một hành khách Nhật Bản trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines dương tính với Covid-19

Cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn, các nhân viên có tiếp xúc gần



Theo thông tin từ Bộ Y tế ngày 03/3/2020, trên chuyến bay VN340 từ Siem Reap về thành phố Hồ Chí Minh (REP-SGN) khai thác bởi Vietnam Airlines có vận chuyển 73 hành khách, trong đó có 01 hành khách ngồi ghế 33D, chuyển tiếp chuyến bay (transit) đi Nagoya trên chuyến bay VN340, số ghế ngồi 2C giờ cất cánh 01:19 (giờ Việt Nam).

Khi đáp xuống Nhật Bản, hành khách này có biểu hiện sốt và đã được tiến hành kiểm tra sức khoẻ. Kết quả cho thấy hành khách dương tính với Covid -19.

Trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách nêu trên không ghé quầy chuyển tiếp do được check in thẳng. Tuy nhiên, khách có vào phòng thương gia hạng C lúc 22h30.

Tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 phải quay về Việt Nam trên chuyến bay VN341 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13:55 ngày 04/3/2020. Trên chuyến bay VN341 có tổng cộng 72 khách (1C và 71 Y) và 12 thành viên tổ bay.

Do chuyến VN340 có 1 khách quốc tịch Nhật dương tính Covid-19 nên chuyến VN341/14h05/04MAR từ NAGOYA về Việt Nam phải xử lý y tế:

- Tiến hành cách ly tập trung 51 khách nhập cảnh vào Việt Nam (có 1 em bé) và toàn bộ tổ bay, đưa về khu cách ly của thành phố.

- 22 khách nối chuyến là người Nhật đi Kul (8 pax), SGN-REP (7 pax), SGN-RGN (1 pax), SGN-PNH (06 pax) được cách ly và đang thực hiện các thủ tục để nối chuyến.

- Thực hiện khử trùng tàu bay thực hiện chuyến bay VN341

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện cách ly 2 nhân viên an ninh và 6 nhân viên phục vụ tại phòng thương gia hạng C do tiếp xúc gần với khách Nhật nhiễm Covid-19.

Thực hiện cách ly 1 nhân viên phục vụ mặt đất do đã mở cửa tàu bay chuyến bay VN341 để nhận tài liệu mà không thực hiện các biện pháp bảo hộ.

Lịch trình đi lại của hành khách này tại Campuchia đang được các cơ quan Việt Nam phối hợp với Nhật Bản làm rõ. Trên tinh thần cảnh giác cao Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này.